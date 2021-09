Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 18/9 - Cập nhật lịch thi đấu bóng đá FIFA Futsal World Cup, vòng 5 Ngoại hạng Anh, vòng 5 La Liga, vòng 4 Serie A, vòng 5 Bundesliga và vòng 6 Ligue 1.

Lịch thi đấu bóng đá Futsal World Cup 2021 hôm nay (18/9):

* 22h00, 17/9: Iran 4-2 Mỹ (F, VTV5)

* 22h00, 17/9: Tây Ban Nha 4-2 Nhật Bản (E, VTV6)

* 00h00, 18/9: Angola 1-4 Paraguay (E, VTV5)

* 00h00, 18/9: Argentina 4-2 Serbia (F, VTV6)

* 22h00, 18/9: Guatemala vs Nga (B, VTV6)

* 22h00, 18/9: Ai Cập vs Uzbekistan (B, VTV5)

* 00h00, 19/9: Venezuela vs Kazakhstan (A, VTV5)

* 00h00, 19/9: Costa Rica vs Litva (A, VTV6)

Lịch Thi Đấu Premier League 2021/2022 Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh 18/09 18/09 02:00 Newcastle 1:1 Leeds United Vòng 5 K+PM 18/09 18:30 Wolverhampton -:- Brentford FC Vòng 5 K+PM 18/09 21:00 Burnley -:- Arsenal Vòng 5 18/09 21:00 Liverpool FC -:- Crystal Palace Vòng 5 18/09 21:00 Man City -:- Southampton Vòng 5 18/09 21:00 Norwich City -:- Watford Vòng 5 18/09 23:30 Aston Villa -:- Everton Vòng 5 K+PM

La Liga vòng 5, sau 4 vòng đấu đầu tiên Real Madrid thể hiện phong độ ấn tượng khi đang chiếm ngôi đầu bảng với 10 điểm bằng với Valencia và Atl. Madrid.

Tuần này, Real Madrid có chuyến làm khách hứa hẹn đầy khó khăn đến sân Mestalla của Valencia, nơi Real Madrid luôn gặp khó khăn khi 3 trận gần nhất thi đấu tại đây Real Madrid thua đến hai lần và 1 trận hoà. Ở lượt đi mùa giải trước, Real Madrid để thua 1-4 trước Valencia tại Mestalla.

Lịch Thi Đấu La Liga 2021/2022 Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh 18/09 18/09 02:00 Celta Vigo 1:2 Cádiz CF Vòng 5 ON Football 18/09 19:00 Rayo Vallecano -:- Getafe CF Vòng 5 18/09 21:15 Atlético Madrid -:- Athletic Bilbao Vòng 5 ON Football 18/09 23:30 Elche CF -:- Levante UD Vòng 5 ON Football 19/09 19/09 02:00 CD Alavés -:- CA Osasuna Vòng 5 ON Football

Lịch Thi Đấu Ligue 1 2021/2022 Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh 18/09 18/09 02:00 RC Strasbourg 3:0 FC Metz Vòng 6 ON Sports News 18/09 22:00 RC Lens -:- Lille OSC Vòng 6 ON Sports 19/09 19/09 02:00 AS Saint-Étienne -:- Girondins Bordeaux Vòng 6 ON Sports News

Cuộc đua tranh Serie A ngày càng hấp dẫn và máu lửa. Tâm điểm vòng 4 - Serie A là đại chiến Juventus vs AC Milan. Juventus có kết quả đáng thất vọng sau 3 trận đấu đầu tiên trong khi đó AC Milan đang sánh bước cùng AS Roma và Napoli khi có trọn vẹn cả 3 chiến thắng.

Lịch Thi Đấu Serie A 2021/2022 Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh 18/09 18/09 01:45 Sassuolo Calcio 0:1 Torino FC Vòng 4 ON Sports 18/09 20:00 Genoa CFC -:- ACF Fiorentina Vòng 4 ON Sports 18/09 23:00 Inter -:- Bologna FC Vòng 4 ON Sports News 19/09 19/09 01:45 US Salernitana 1919 -:- Atalanta Vòng 4 ON Sports

Lịch Thi Đấu Bundesliga 2021/2022 Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh 18/09 18/09 01:30 Hertha 2:1 SpVgg Greuther Fürth Vòng 5 ON Sports + 18/09 20:30 Bayern München -:- VfL Bochum Vòng 5 ON Sports News 18/09 20:30 Mainz 05 -:- Freiburg Vòng 5 ON 18/09 20:30 FC Augsburg -:- Gladbach Vòng 5 ON 18/09 20:30 Arminia Bielefeld -:- Hoffenheim Vòng 5 ON Sports + 18/09 23:30 FC Köln -:- Leipzig Vòng 5 ON Sport +

