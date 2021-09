Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 20/9 - Cập nhật lịch thi đấu bóng đá FIFA Futsal World Cup, vòng 5 La Liga, vòng 4 Serie A, vòng 5 Bundesliga và vòng 6 Ligue 1.

Lịch thi đấu bóng đá Futsal World Cup 2021 hôm nay (20/9):

* 20h00, 19/9: Brazil 5-1 Panama (D, VTV5)

* 20h00, 19/9: CH Séc 1-1 Việt Nam(D,Xem video)

* 22h00, 19/9: Solomon 4-9 Thái Lan (C, VTV5

* 22h00, 19/9: Bồ Đào Nha 3-3 Ma-rốc (C, VTV6)

* 22h00, 20/9: Nhật Bản vs Paraguay (E, VTV6)

* 22h00, 20/9: Tây Ban Nha vs Angola (E, VTV5)

* 00h00, 21/9: Mỹ vs Serbia (F, VTV6)

* 00h00, 21/9: Iran vs Argentina (F, VTV5)

Lịch Thi Đấu Ligue 1 2021/2022 Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh 20/09 20/09 01:45 PSG 2:1 Olympique Lyon Vòng 6

Lịch Thi Đấu La Liga 2021/2022 Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh 20/09 20/09 02:00 Valencia CF 1:2 Real Madrid Vòng 5 21/09 21/09 02:00 FC Barcelona -:- Granada CF Vòng 5

Lịch Thi Đấu Serie A 2021/2022 Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh 20/09 20/09 01:45 Juventus 1:1 AC Milan Vòng 4 21/09 21/09 01:45 Udinese Calcio -:- SSC Napoli Vòng 4 21/09 23:30 Bologna FC -:- Genoa CFC Vòng 5

Lịch Thi Đấu Bundesliga 2021/2022 Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh 20/09 20/09 00:30 Wolfsburg 1:1 Frankfurt Vòng 5

