Cập nhật lịch thi đấu bóng đá hôm nay 24/10, với các trận đấu trong nước và quốc tế đáng chú ý.

Chiều nay, tâm điểm của lịch thi đấu bóng đá trong nước chính là 2 cặp đấu giữa Than Quảng Ninh vs TP.HCM và Hà Nội vs Bình Dương thuộc vòng 4 giai đoạn 2 nhóm A LS V-League.

Bóng đá quốc tế đổ đồn về đại chiến giữa MU vs Chelsea thuộc vòng 6 Ngoại hạng Anh vào lúc 23h30. Trước đó, Man City có chuyến làm khách trên sân của West Ham. Liverpool tiếp đón Sheffield United trên sân nhà Anfield vào lúc 02h ngày 25/10.

MU tiếp đón Chelsea là tâm điểm của vòng 6 Ngoại hạng Anh

Tại La Liga là trận cầu Siêu kinh điển giữa Barca vs Real Madrid vào lúc 21h00 trên sân Nou Camp.

Trong khi đó, tại Bundesliga, cả Bayern Munich và Dortmund cùng ra sân trong buổi tối thứ 7.

Một số trận đấu đáng chú ý khác như Genoa vs Inter Milan thuộc vòng 5 Serie A, PSG vs Dijon FCO tại vòng 8 Ligue 1

Lịch Thi Đấu LS V-League 1 2020 Nhóm A Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh 24/10 24/10 18:00 Than Quảng Ninh FC -:- Hồ Chí Minh City Vòng 4 VTV6 BĐTV 24/10 19:15 Hà Nội FC -:- Bình Dương FC Vòng 4 TTTV TTTV HD

Lịch Thi Đấu Premier League 2020/2021 Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh 24/10 24/10 02:00 Aston Villa 0:3 Leeds United Vòng 6 K+PM 24/10 18:30 West Ham -:- Man City Vòng 6 K+PM 24/10 21:00 Fulham FC -:- Crystal Palace Vòng 6 K+PM K+NS 24/10 23:30 Man Utd -:- Chelsea Vòng 6 K+PM 25/10 25/10 02:00 Liverpool FC -:- Sheffield United Vòng 6 K+PM

Lịch Thi Đấu Bundesliga 2020/2021 Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh 24/10 24/10 01:30 Stuttgart 1:1 FC Köln Vòng 5 On Sports 24/10 20:30 1. FC Union Berlin -:- Freiburg Vòng 5 On Sports 24/10 20:30 Mainz 05 -:- Gladbach Vòng 5 On Sports 24/10 20:30 Bayern München -:- Frankfurt Vòng 5 On Sports 24/10 20:30 Leipzig -:- Hertha Vòng 5 TTTV HD 24/10 23:30 Dortmund -:- Schalke 04 Vòng 5 On Sports

Lịch Thi Đấu Serie A 2020/2021 Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh 24/10 24/10 01:45 Sassuolo Calcio 3:3 Torino FC Vòng 5 24/10 20:00 Atalanta -:- Sampdoria Vòng 5 24/10 23:00 Genoa CFC -:- Inter Vòng 5 25/10 25/10 01:45 Lazio Roma -:- Bologna FC Vòng 5

Lịch Thi Đấu Ligue 1 2020/2021 Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh 24/10 24/10 02:00 Stade Rennes 1:2 Angers SCO Vòng 8 24/10 22:00 FC Lorient -:- Olympique Marseille Vòng 8 25/10 25/10 02:00 PSG -:- Dijon FCO Vòng 8

