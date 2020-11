Cập nhật lịch thi đấu bóng đá hôm nay 26/11, với các trận đấu trong nước và quốc tế đáng chú ý.

Đêm nay rạng sáng mai (27/11), bóng đá châu Âu tiếp tục sôi động với lượt trận thứ 4 vòng bảng UEFA Europa League. Nhiều khả năng sẽ có những tấm vé đầu tiên giành quyền đi tiếp trước hai lượt trận.

Một số cặp đấu đáng chú ý như Molde vs Arsenal, Lille vs AC Milan, Sporting Braga vs Leicester, CFR Cluj vs AS Roma, Tottenham vs Ludogorets Razgrad và Napoli vs HNK Rijeka.

VietNamNet sẽ cập nhật nhanh kết quả các trận đấu, cũng như tường thuật các cặp đấu đáng chú ý.

Lịch Thi Đấu Europa League 2020/2021 Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh 27/11 27/11 00:55 Molde FK -:- Arsenal B K+PM 27/11 00:55 AEK Athen -:- Zorya Lugansk G 27/11 00:55 Sporting Braga -:- Leicester G K+NS 27/11 00:55 Lille OSC -:- AC Milan H K+PC 27/11 00:55 Sparta Praha -:- Celtic FC H 27/11 00:55 Maccabi Tel Aviv -:- Villarreal CF I K+1 27/11 00:55 Qarabağ FK -:- Sivasspor I 27/11 00:55 LASK -:- Royal Antwerp FC J 27/11 00:55 CSKA Moskva -:- Feyenoord K K+LIVE 2 27/11 00:55 Wolfsberger AC -:- Dinamo Zagreb K 27/11 00:55 Slovan Liberec -:- Hoffenheim L K+LIVE 1 27/11 00:55 KAA Gent -:- Crvena Zvezda L 27/11 00:55 CSKA Sofia -:- BSC Young Boys A 27/11 03:00 CFR Cluj -:- AS Roma A 27/11 03:00 Tottenham -:- PFC Ludogorets Razgrad J K+PM 27/11 03:00 Dundalk FC -:- Rapid Wien B 27/11 03:00 Leverkusen -:- Hapoel Be'er Sheva C 27/11 03:00 OGC Nice -:- Slavia Praha C 27/11 03:00 Standard Liège -:- Lech Poznań D 27/11 03:00 Rangers FC -:- SL Benfica D K+LIVE 2 27/11 03:00 Granada CF -:- Omonia Nikosia E 27/11 03:00 PSV Eindhoven -:- PAOK Saloniki E 27/11 03:00 AZ Alkmaar -:- Real Sociedad F 27/11 03:00 SSC Napoli -:- HNK Rijeka F K+NS

Thiên Bình

