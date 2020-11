Cập nhật lịch thi đấu bóng đá hôm nay 7/11, với các trận đấu trong nước và quốc tế đáng chú ý.

Bóng đá trong nước hôm nay sẽ có 2 cuộc so tài ở vòng đấu cuối cùng HAGL vs Hà Tĩnh và TP.HCM vs Bình Dương.

Bóng đá quốc tế cực kỳ sôi động với vòng 8 Ngoại hạng Anh, với tâm điểm là chuyến làm khách của MU đến sân của Everton.

Ngoài ra, còn có rất nhiều cặp đấu hấp dẫn ở vòng 9 La Liga, vòng 7 Serie A, vòng 7 Bundesliga và vòng 10 Ligue 1.

Lịch Thi Đấu LS V-League 1 2020 Nhóm A Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh 07/11 07/11 17:00 Hoàng Anh Gia Lai -:- Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Vòng 7 VTV6, VTV5, BĐTV, VTC3 07/11 19:15 Hồ Chí Minh City -:- Bình Dương FC Vòng 7 TTTV, TTTV HD 08/11 08/11 17:00 Sài Gòn FC -:- Viettel Vòng 7 BĐTV 08/11 17:00 Than Quảng Ninh FC -:- Hà Nội FC Vòng 7 VTV6, VTV5, TTTV, VTC3

Lịch Thi Đấu Premier League 2020/2021 Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh 07/11 07/11 00:30 Brighton 0:0 Burnley Vòng 8 K+PM 07/11 03:00 Southampton 2:0 Newcastle Vòng 8 K+PM 07/11 19:30 Everton -:- Man Utd Vòng 8 K+PM 07/11 22:00 Crystal Palace -:- Leeds United Vòng 8 K+PM 08/11 08/11 00:30 Chelsea -:- Sheffield United Vòng 8 K+PM 08/11 03:00 West Ham -:- Fulham FC Vòng 8 K+PM

Lịch Thi Đấu LaLiga 2020/2021 Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh 07/11 07/11 03:00 Elche CF 1:1 Celta Vigo Vòng 9 BĐTV 07/11 20:00 SD Huesca -:- SD Eibar Vòng 9 BĐTV 07/11 22:15 FC Barcelona -:- Real Betis Vòng 9 BĐTV 08/11 08/11 00:30 Sevilla FC -:- CA Osasuna Vòng 9 BĐTV 08/11 03:00 Atlético Madrid -:- Cádiz CF Vòng 9 BĐTV

Lịch Thi Đấu Serie A 2020/2021 Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh 04/11 04/11 23:00 Genoa CFC 1:2 Torino FC Vòng 3 07/11 07/11 02:45 Sassuolo Calcio 0:0 Udinese Calcio Vòng 7 07/11 21:00 Cagliari Calcio -:- Sampdoria Vòng 7 08/11 08/11 00:00 Benevento Calcio -:- Spezia Calcio Vòng 7 08/11 02:45 Parma Calcio 1913 -:- ACF Fiorentina Vòng 7

Lịch Thi Đấu Bundesliga 2020/2021 Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh 03/11 03/11 02:30 Hoffenheim 1:3 1. FC Union Berlin Vòng 6 07/11 07/11 02:30 Werder Bremen -:- FC Köln Vòng 7 07/11 21:30 Stuttgart -:- Frankfurt Vòng 7 07/11 21:30 1. FC Union Berlin -:- Arminia Bielefeld Vòng 7 07/11 21:30 Mainz 05 -:- Schalke 04 Vòng 7 07/11 21:30 FC Augsburg -:- Hertha Vòng 7 07/11 21:30 Leipzig -:- Freiburg Vòng 7 08/11 08/11 00:30 Dortmund -:- Bayern München Vòng 7 08/11 21:30 Wolfsburg -:- Hoffenheim Vòng 7

Lịch Thi Đấu Ligue 1 2020/2021 Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh 07/11 07/11 03:00 RC Strasbourg 0:1 Olympique Marseille Vòng 10 07/11 23:00 Girondins Bordeaux -:- Montpellier HSC Vòng 10 08/11 08/11 03:00 PSG -:- Stade Rennes Vòng 10

Thiên Bình