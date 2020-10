Cập nhật lịch thi đấu bóng đá hôm nay 8/10, với các trận đấu trong nước và quốc tế đáng chú ý.

Đêm nay rạng sáng mai (9/10) sân cỏ thế giới tiếp tục sôi động với lượt trận ra quân vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ, Argentina sẽ tiếp đón Ecuador, Brazil cũng được chơi trên sân nhà gặp Bolivia. Còn Uruguay chạm trán Chile.

Các trận đấu giao hữu quốc tế đáng chú ý như Thụy Điển vs Nga, Anh vs xứ Wales, Ma-rốc vs Senegal.

Ngoài ra, có một số trận đấu đáng chú ý thuộc Bán kết play-off vòng loại EURO 2020.

Lịch Thi Đấu Vòng loại World Cup 2022 - Khu vực Nam Mỹ

05:30 - 09/10: Paraguay vs Peru

05:45 - 09/10: Uruguay vs Chile

07:10 - 09/10: Argentina vs Ecuador

04:30 - 10/10: Colombia vs Venezuela

07:30 - 10/10: Brazil vs Bolivia

Lịch thi đấu và kết quả giao hữu quốc tế:

23:00 - 07/10: Đan Mạch 4-0 Quần đảo Faroe (BĐTV/Onme)

23:00 - 07/10: Đảo Síp 1-2Cộng hòa Séc(On Sports)

23:00 - 07/10: Montenegro 1-1Latvia

23:00 - 07/10: Estonia1-3Lithuania

23:00 - 07/10: Malta 2-0Gibraltar

01:45 - 08/10: Hà Lan 0-1Mexico (TTTV/Onme)

02:00 - 08/10: Pháp 7-1Ukraine (TTTV HD/Onme)

01:45 - 08/10: Đức 3-3Thổ Nhĩ Kỳ(TTTT HD/Onme)

01:45 - 08/10: Luxembourg 1-2Liechtenstein

01:45 - 08/10: Áo 2-1Hy Lạp

01:45 - 08/10: Slovenia 4-0San Marino

01:45 - 08/10: Ba Lan5-1Phần Lan

01:45 - 08/10: Italy 6-0Moldova (On Sports)

01:45 - 08/10: Bồ Đào Nha 0-0Tây Ban Nha (BĐTV/Onme)

01:45 - 08/10: Thụy Sĩ 1-2Croatia(BĐTV HD/Onme)

23:30 - 08/10: Thụy Điển vs Nga(On Sports)

02:00 - 09/10: Anh vs Xứ Wales (TTTV HD/Onme)23:00 - 07/10: Đan Mạch 4-0 Quần đảo Faroe (BĐTV/Onme)

23:00 - 07/10: Đảo Síp 1-2Cộng hòa Séc(On Sports)

23:00 - 07/10: Montenegro 1-1Latvia

23:00 - 07/10: Estonia1-3Lithuania

23:00 - 07/10: Malta 2-0Gibraltar

01:45 - 08/10: Hà Lan 0-1Mexico (Xem video)

02:00 - 08/10: Pháp 7-1Ukraine (Xem video)

01:45 - 08/10: Đức 3-3Thổ Nhĩ Kỳ(Xem video)

01:45 - 08/10: Luxembourg 1-2Liechtenstein

01:45 - 08/10: Áo 2-1Hy Lạp

01:45 - 08/10: Slovenia 4-0San Marino

01:45 - 08/10: Ba Lan5-1Phần Lan

01:45 - 08/10: Italy 6-0Moldova (Xem video)

01:45 - 08/10: Bồ Đào Nha 0-0Tây Ban Nha (Xem video)

01:45 - 08/10: Thụy Sĩ 1-2Croatia(BĐTV HD/Onme)

23:30 - 08/10: Thụy Điển vs Nga(On Sports)

02:00 - 09/10: Anh vs Xứ Wales (TTTV HD/Onme)

01:00 - 10/10: Ma-rốc vs Senegal

Lịch thi đấu vòng loại Euro 2020 - Bán kết play-off:

23:00 - 08/10 (nhánh D): Gruzia vs Belarus (BĐTV/On Sports)

01:45 - 09/10 (nhánh A): Bulgaria vs Hungary (BĐTV/On Sports)

01:45 - 09/10 (nhánh A): Iceland vs Rumani (BĐTV HD/On Sports)

01:45 - 09/10 (nhánh B): Bosnia-Herzegovina vs Bắc Ai-len (TTTV/On Sports)

01:45 - 09/10 (nhánh C): Scotland vs Israel (On Sports)

01:45 - 09/10 (nhánh C): Na Uy vs Serbia (TTTT HD/On Sports)

09:15 - 09/10 (nhánh B): Slovakia vs Cộng hòa Ai-len

15:00 - 09/10 (nhánh D): Bắc Macedonia vs Kosovo

Thiên Bình