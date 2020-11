Cập nhật lịch thi đấu bóng đá hôm nay 8/11, với các trận đấu trong nước và quốc tế đáng chú ý.

Bóng đá trong nước hôm nay rất được chờ đợi bởi sẽ quyết định ngôi vô địch LS V-League ở vòng đấu cuối cùng: Than Quảng Ninh vs Hà Nội và Sài Gòn vs Viettel.

Man City tiếp đón Liverpooi là tâm điểm của bóng đá châu Âu đêm nay

Tâm điểm của bóng đá châu Âu hôm nay chính là đại chiến Man City vs Liverpool vào lúc 23h30. Tottenham làm khách trên sân của West Brom. Arsenal tiếp đón Aston Villa vào rạng sáng 9/11.

Vòng 9 La Liga, Real Madrid sẽ hành quân đến sân của Valencia.

Tại Serie A, Ronaldo và các đồng đội sẽ làm khách trên sân của Lazio ở vòng 7. Inter Mlian chạm trán Hellas. Còn đội đầu bảng AC Milan chỉ phải tiếp đón Hellas Verona.

Lịch Thi Đấu LS V-League 1 2020 Nhóm A Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh 08/11 08/11 17:00 Sài Gòn FC -:- Viettel Vòng 7 BĐTV 08/11 17:00 Than Quảng Ninh FC -:- Hà Nội FC Vòng 7 VTV6, VTV5, TTTV, VTC3

Lịch Thi Đấu Serie A 2020/2021 Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh 08/11 08/11 00:00 Benevento Calcio 0:3 Spezia Calcio Vòng 7 08/11 02:45 Parma Calcio 1913 0:0 ACF Fiorentina Vòng 7 08/11 18:30 Lazio Roma -:- Juventus Vòng 7 08/11 21:00 Genoa CFC -:- AS Roma Vòng 7 08/11 21:00 Atalanta -:- Inter Vòng 7 08/11 21:00 Torino FC -:- FC Crotone Vòng 7 09/11 09/11 00:00 Bologna FC -:- SSC Napoli Vòng 7 09/11 02:45 AC Milan -:- Hellas Verona Vòng 7

Lịch Thi Đấu Ligue 1 2020/2021 Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh 07/11 07/11 03:00 RC Strasbourg 0:1 Olympique Marseille Vòng 10 07/11 23:00 Girondins Bordeaux 0:2 Montpellier HSC Vòng 10 08/11 08/11 03:00 PSG 3:0 Stade Rennes Vòng 10 08/11 19:00 Stade Brest -:- Lille OSC Vòng 10 08/11 21:00 RC Lens -:- Stade Reims Vòng 10 08/11 21:00 FC Lorient -:- FC Nantes Vòng 10 08/11 21:00 Nîmes Olympique -:- Angers SCO Vòng 10 08/11 21:00 FC Metz -:- Dijon FCO Vòng 10 08/11 23:00 OGC Nice -:- AS Monaco Vòng 10 09/11 09/11 03:00 Olympique Lyon -:- AS Saint-Étienne Vòng 10

Lịch Thi Đấu Bundesliga 2020/2021 Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh 08/11 08/11 00:30 Dortmund 2:3 Bayern München Vòng 7 08/11 21:30 Wolfsburg -:- Hoffenheim Vòng 7 09/11 09/11 00:00 Leverkusen -:- Gladbach Vòng 7

Thiên Bình