Cập nhật lịch thi đấu bóng đá hôm nay 9/10, với các trận đấu trong nước và quốc tế đáng chú ý.

Hôm nay và rạng sáng mai (10/10) sân cỏ thế giới tiếp tục sôi động với lượt trận ra quân vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ, Argentina sẽ tiếp đón Ecuador, Brazil cũng được chơi trên sân nhà gặp Bolivia. Còn Uruguay chạm trán Chile.

Tâm điểm của bóng đá trong nước hôm nay là 2 trận đấu đầu tiên ở giai đoạn 2 V-League 2020, Sài Gòn vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Viettel vs HAGL.

Lịch Thi Đấu LS V-League 1 2020 Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh 09/10 09/10 19:15 Sài Gòn FC -:- Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Vòng 1 TTTT HD/ON 09/10 19:15 Viettel -:- Hoàng Anh Gia Lai Vòng 1 BĐTV SD/HD/ON

Lịch thi đấu Vòng loại World Cup 2022 - Khu vực Nam Mỹ

05:30 - 09/10: Paraguay vs Peru

05:45 - 09/10: Uruguay vs Chile

07:10 - 09/10: Argentina vs Ecuador (Xem trực tiếp)

04:30 - 10/10: Colombia vs Venezuela

07:30 - 10/10: Brazil vs Bolivia

Lịch thi đấuvòng loại Euro 2020 - Bán kết play-off:

23:00 - 08/10 (nhánh D): Gruzia 1-0Belarus

01:45 - 09/10 (nhánh A): Bulgaria 1-3Hungary

01:45 - 09/10 (nhánh A): Iceland 2-1Romani

01:45 - 09/10 (nhánh B): Bosnia-Herzegovina 1-1 (pen 3-4) Bắc Ai-len

01:45 - 09/10 (nhánh C): Scotland 0-0 (pen 5-3)Israel

01:45 - 09/10 (nhánh C): Na Uy1-2Serbia

01:45 - 09/10 (nhánh B): Slovakia 0-0 (pen 4-2)Cộng hòa Ai-len

01:45 - 09/10 (nhánh D): Bắc Macedonia 2-1Kosovo

Lịch thi đấu và kết quả giao hữu quốc tế:

23:15 - 08/10: Thụy Điển 1-2Nga

01:45 - 09/10: Bỉ 1-1Bờ Biển Ngà

02:00 - 09/10: Anh 3-0Xứ Wales

01:00 - 10/10: Ma-rốc vs Senegal

