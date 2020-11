Cung cấp lịch thi đấu bóng đá vòng 10 giải Ngoại hạng Anh - Premier League mùa giải 2020-2021, đầy đủ và chính xác.

Vòng 10 Ngoại hạng Anh có nhiều cặp đấu đáng chú ý như Chelsea vs Tottenham, Brighton vs Liverpool, Man City vs Burnley, Southampton vs MU, Arsenal vs Wolverhampton.

Thiên Bình