Cung cấp lịch thi đấu bóng đá vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu - lượt trận thứ 4, liên tục, nhanh và chính xác nhất.

Ở lượt trận thứ 4 vòng loại World Cup 2022, Ronaldo và các đồng đội sẽ tiếp đón CH Ailen

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 - khu vực châu Âu

01/09 - 21:00: Kazakhstan - Ukraine

02/09 - 01:45: Luxembourg - Azerbaijan

02/09 - 01:45: Bồ Đào Nha - CH Ailen (On sports)

02/09 - 01:45: Pháp - Bosnia (BĐTV)

02/09 - 01:45: Đan Mạch - Scotland (ON)

02/09 - 01:45: Quần đảo Faroe - Israel

02/09 - 01:45: Moldova - Áo

02/09 - 01:45: Latvia - Gibraltar

02/09 - 01:45: Na Uy - Hà Lan (ON)

02/09 - 01:45: Thổ Nhĩ Kỳ - Montenegro

02/09 - 01:45: Malta - Đảo Síp

02/09 - 01:45: Nga - Croatia

02/09 - 01:45: Slovenia - Slovakia

02/09 - 23:00: Gruzia - Kosovo (BĐTV)

03/09 - 01:45: Thụy Điển - Tây Ban Nha (ON)

03/09 - 01:45: Ý - Bulgaria (BĐTV)

03/09 - 01:45: Lithuania - Bắc Ailen

03/09 - 01:45: CH Séc - Belarus

03/09 - 01:45: Estonia - Bỉ

03/09 - 01:45: Andorra - San Marino

03/09 - 01:45: Hungary - Anh (On sports)

03/09 - 01:45: Ba Lan - Albania

03/09 - 01:45: Iceland - Romania

03/09 - 01:45: Liechtenstein - Đức (ON)

03/09 - 01:45: Macedonia - Armenia

Thiên Bình

