Lịch thi đấu giải vô địch futsal Đông Nam Á 2022 - Cung cấp lịch thi đấu Giải vô địch AFF FUTSAL Championship 2022 sẽ diễn ra từ 2/4 đến 10/04 tại thủ đô Bangkok, Thái Lan.

Giải vô địch futsal Đông Nam Á 2022 đồng thời cũng là vòng loại của giải futsal châu Á 2022, 4 đội có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết futsal châu Á 2022, tại Kuwait từ 25/9 đến 20/10/2022.

Tuyển futsal Việt Nam nằm ở bảng B cùng các đội tuyển Australia, Myanmar, Timor Leste. Đây là bảng đấu dễ thở cho Việt Nam khi Australia đã giải thể đội tuyển futsal và sẽ chỉ cử một CLB tham dự giải đấu. Myanmar hay Timor Leste đều không phải đối thủ mạnh trong khu vực. Vị trí nhất bảng B sẽ là mục tiêu của thầy trò HLV Phạm Minh Giang nhắm đến.

Trong khi đó, chủ nhà Thái Lan ở cùng bảng A với Malaysia, Indonesia, Cambodia, Brunei.

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ lần lượt đối đầu với Myanmar (4/4), Timor Leste (5/4) và Australia (6/4).

Được biết, VTVcab là đơn vị phát sóng trực tiếp giải AFF FUTSAL Championship 2022 và được trực tiếp duy nhất trên ON, ON Sports TV. Tất cả các trận đấu được phát sóng trực tiếp trên kênh ON Sports News.

Thiên Bình

