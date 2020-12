Cập nhật lịch thi đấu, kết quả VCK U21 quốc gia, diễn ra tại Nha Trang từ ngày 10 - 19/12, với sự góp mặt của 8 đội bóng hàng đầu Việt Nam.

VCK U21 Quốc gia năm nay có sự góp mặt của 8 đội bóng gồm Khánh Hòa; Nam Định, Viettel; Phố Hiến; Công an Nhân dân, Sông Lam Nghệ An; Đồng Tháp, Long An.

Các đội bóng được chia vào 2 bảng đấu, thi đấu vòng tròn một lượt chọn ra 4 đội nhất và nhì mỗi bảng vào bán kết đá ngày 17/12. Hai đội thắng sẽ giành quyền vào chơi trận chung kết diễn ra ngày 19/12.

Hai bảng đấu VCK U21 Quốc gia 2020:

Bảng A: Khánh Hòa, Đồng Tháp, Nam Định và Công An Nhân dân

Bảng B: Sông Lam Nghệ An, Phố Hiến, Long An và Viettel

Lịch Thi Đấu VCK U21 Quốc gia 2020 Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh 10/12 10/12 15:00 Đồng Tháp 1:3 Nam Định A 10/12 17:30 Khánh Hòa 0:1 CAND A 11/12 11/12 15:00 SLNA -:- Phố Hiến B 11/12 17:30 Long An -:- Viettel B 12/12 12/12 15:00 Nam Định -:- CAND A 12/12 17:30 Đồng Tháp -:- Khánh Hòa A 13/12 13/12 15:00 Viettel -:- Phố Hiến B 13/12 17:30 Long An -:- SLNA B 14/12 14/12 15:00 CAND -:- Đồng Tháp A 14/12 15:00 Khánh Hòa -:- Nam Định A 15/12 15/12 15:00 Phố Hiến -:- Long An B 15/12 15:00 SLNA -:- Viette B 17/12 17/12 15:00 Nhất A -:- Nhì B Bán kết 17/12 17:30 Nhất B -:- Nhì A Bán kết 19/12 19/12 17:00 Thắng BK1 -:- Thắng BK2 Chung kết

