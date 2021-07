VietNamNet cập nhật liên tục lịch thi đấu các môn thể thao tại Olympic Tokyo 2020 hôm nay, ngày 1/8/2021.

Xem trực tiếp các môn thể thao tại Olympic Tokyo ngày 1/8:

Hôm nay (1/8)Olympic Tokyo 2020 bước vào ngày thi đấu thứ 9.Tâm điểm của ngày hôm nay đổ dồn về Trung tâm thể thao dưới nước Tokyo - nơi diễn ngày thi đấu cuối cùng của môn Bơi, với 5 nội dung chung kết. Cụ thể, 50m tự do nam, 50m tự do nữ, 1500m tự do nam, tiếp sức hỗn hợp 4x100m nữ và tiếp sức hỗn hợp 4x100m nam.

Đường đua xanh có 5 nội dung chung kết cuối cùng trong ngày hôm nay

Điền kinh bước vào ngày tranh tài thứ ba, với rất nhiều nội dung thi đấu. Đáng chú ý, có 4 nội dung chung kết gồm: Ném đĩa nữ, nhảy xa 3 bước nữ, nhảy cao nam và chạy 100m nam.

Hôm nay, sẽ có tổng cộng 25 bộ hương chương được trao. Cụ thể, Bơi (5), Điền kinh (4), Cầu lông (1), Nhảy cầu (1), Xe đạp BMX (2), Đấu kiếm (1), Golf (1), TDDC (4), Thuyền buồm (2), Quần vợt (3) và Cử tạ (1).

Đoàn Thể thao Việt Nam còn duy nhất 1 VĐV điền kinh Quách Thị Lan tranh tài tại Olympic 2020. Cô gái quê Thanh Hóa sẽ thi đấu vòng bán kết nội dung chạy 400m vượt rào dành cho nữ vào chiều 2/8.

Các nội dung bắt đầu tranh tài từ lúc 07h30 giờ địa phương, tức 05h30 giờ Việt Nam. Để phục vụ quý độc giả, VietNamNet sẽ cập nhật liên tục lịch thi đấu, kết quả các môn,bảng tổng sắp huy chương, đặc biệt ở những nội dung có VĐV Việt Nam thi đấu.

Lịch thi đấu các môn thể thao Olympic 2020 ngày 1/8 đang được cập nhật..

Quỳnh Chi