VietNamNet cập nhật liên tục lịch thi đấu các môn thể thao tại Olympic Tokyo 2020 hôm nay, ngày 31/7/2021.

Xem trực tiếp các môn thể thao Olympic Tokyo ngày 31/7:

Trong ngày thi đấu thứ 8 củaOlympic Tokyo 2020, tâm điểm là vòng Tứ kết bóng đá nam với 4 cặp đấu: Tây Ban Nha vs Bờ Biển Ngà, Nhật Bản vs New Zealand, Brazil vs Ai Cập, Hàn Quốc vs Mexico.

Bóng đá nam bước vào vòng tứ kết hôm nay

Hôm nay cũng là ngày thi đấu áp chót của môn Bơi tại Trung tâm thể thao dưới nước Tokyo, với 4 bộ chương được trao.

Điền kinh bước vào ngày tranh tài thứ hai, với rất nhiều nội dung thi đấu. Đáng chú ý, có chung kết ném đĩa nam, chung kết chạy hỗn hợp tiếp sức 4x400m nữ và chung kết chạy 100m nữ.

SVĐ Olympic là nơi tranh tài của bộ môn Điền kinh

Có tổng cộng 21 bộ hương chương được trao trong ngày hôm nay. Cụ thể, Bơi (4), Điền kinh (3), Bắn cung (1), Cầu lông (1), Đấu kiếm (1), TDDC (1), Judo (1), Bắn súng (2), Bóng bầu dục, Thuyền buồm (1), Quần vợt (1), Cử tạ (2) và Ba môn phối hợp (1).

Trong ngày thi đấu thứ 8 của Thế vận hội, Đoàn Thể thao Việt Nam có duy nhất VĐV điền kinh Quách Thị Lan. Cô gái quê Thanh Hóa sẽ thi đấu vòng loại nội dung chạy 400m vượt rào dành cho nữ.

Các nội dung bắt đầu tranh tài từ lúc 07h30 giờ địa phương, tức 05h30 giờ Việt Nam. Để phục vụ quý độc giả, VietNamNet sẽ cập nhật liên tục lịch thi đấu, kết quả các môn,bảng tổng sắp huy chương, đặc biệt ở những nội dung có VĐV Việt Nam thi đấu.

Lịch thi đấu Tứ kết bóng đá nam Olympic 2020

Ngày Giờ Đội Tỷ số Đội Bảng Kênh TT 31/7 15:00 Tây Ban Nha ?-? Bờ Biển Ngà TK 1 VTV5, BĐTV 16:00 Nhật Bản ?-? New Zealand TK 2 TTTT HD 17:00 Brazil ?-? Ai Cập TK 3 VTV5, BĐTV 18:00 Hàn Quốc ?-? Mexico TK 4 TTTT HD, VTV5 TNB

Lịch thi đấu các môn thể thao Olympic 2020 ngày 31/7:

