VietNamNet cung cấp lịch thi đấu vòng 1 giai đoạn 2 LS V-League 1 mùa giải 2020 đầy đủ và chính xác.

Ở giai đoạn 2 LS V-League 2020, 14 đội bóng căn cứ theo vị trí ở giai đoạn 1 để chia làm 2 nhóm. Nhóm A gồm 8 đội xếp trên sẽ tranh ngôi vô địch, nhóm B là 6 đội xếp dưới tranh trụ hạng.

Ngay ở vòng 1, có các cặp đấu đáng chú ý như Viettel vs HAGL, Sài Gòn FC vs Hà Tĩnh, Hà Nội vs TP.HCM.

Lịch Thi Đấu LS V-League 1 2020 Nhóm A Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh 09/10 09/10 19:15 Sài Gòn FC 2:1 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Vòng 1 Xem video 09/10 19:15 Viettel 4:1 Hoàng Anh Gia Lai Vòng 1 Xem video 10/10 10/10 18:00 Than Quảng Ninh FC -:- Bình Dương FC Vòng 1 VTV6, TTTT HD 10/10 19:15 Hà Nội FC -:- Hồ Chí Minh City Vòng 1 Xem trực tiếp

Lịch Thi Đấu LS V-League 1 2020 Nhóm B Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh 10/10 10/10 17:00 SHB Đà Nẵng FC -:- Hải Phòng FC Vòng 1 Xem trực tiếp 10/10 17:00 Thanh Hóa -:- Nam Định FC Vòng 1 Xem trực tiếp 11/10 11/10 17:00 Sông Lam Nghệ An -:- Quảng Nam Vòng 1 BĐTV, BĐTV HD

