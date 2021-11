Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 - Cập nhật lịch thi đấu bóng đá vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, châu Âu và châu Phi.

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ:

12/11 - 04:00: Ecuador 1-0 Venezuela

12/11 - 06:00: Paraguay vs Chile

12/11 - 07:30: Brazil vs Colombia (Xem trực tiếp)

12/11 - 09:00: Peru vs Bolivia

13/11 - 06:00: Uruguay vs Argentina

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu:

12/11 - 00h00: Azerbaijan 1-3 Luxembourg (ON Sports +)

12/11 - 00h00: Armenia 0-5 Bắc Macedonia (ON Sports News)

12/11 - 00h00: Nga 6-0 Đảo Síp (ON Sports)

12/11 - 00h00: Gruzia 2-0 Thụy Điển (ON Football)

12/11 - 02h45: Slovakia 2-2 Slovenia (ON)

12/11 - 02h45: Romania 0-0 Iceland (ON)

12/11 - 02h45: Đức 9-0 Liechtenstein (ON Sports +)

12/11 - 02h45: Malta 1-7 Croatia (ON Sports)

12/11 - 02h45: Hy Lạp 0-1 Tây Ban Nha (ON Football)

12/11 - 02h45: Ireland 0-0 Bồ Đào Nha (ON Sports News)

13/11 - 00h00: Moldova vs Scotland (ON Football)

13/11 - 02h45: Ý vs Thụy Sĩ (ON Sports +)

13/11 - 02h45: Hungary vs San Marino (ON)

13/11 - 02h45: Bắc Ireland vs Litva (ON)

13/11 - 02h45: Áo vs Israel (ON)

13/11 - 02h45: Anh vs Albania (ON Football)

13/11 - 02h45: Andorra vs Ba Lan (ON Sports News)

13/11 - 02h45: Đan Mạch vs QĐ Faroe (ON)

13/11 - 21h00: Bosnia vs Phần Lan (ON Football)

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Phi:

12/11 - 02:00: Nam Phi 1-0 Zimbabwe

12/11 - 02:00: Togo 1-1 Senegal

12/11 - 23:00: Gabon vs Libya

12/11 - 23:00: Guinea vs Guinea-Bissau

13/11 - 02:00: Angola vs Ai cập

13/11 - 02:00: Sudan vs Morocco

Lịch thi đấu Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 - KV Châu Á Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh 11/11 11/11 16:10 Úc 0:0 Ả Rập Xê Út V3 B Xem video 11/11 18:00 Hàn Quốc 1:0 UAE V3 A Xem video 1/11 19:00 Việt Nam 0:1 Nhật Bản V3 B Xem video 11/11 19:00 Lebanon 1:2 Iran V3 A FPT Play 11/11 22:00 Trung Quốc 1:1 Oman V3 B Xem video 12/11 12/11 00:00 Iraq -:- Syria V3 A FPT Play

Highlights Việt Nam 0-1 Nhật Bản:

