Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 11/10 - Cập nhật lịch thi đấu bóng đá vòng loại World Cup các khu vực châu Âu, Nam Mỹ, CONCACAF, châu Phi và vòng loại Asian Cup 2023.

Lịch thi đấu giao hữu quốc tế:

11/10 - 21:00: U23 Việt Nam - U23 Tajikistan (ON Sports TV)

U23 Việt Nam có màn chạy đà trước vòng loại U23 châu Á 2022, với màn so tài cùng U23 Tajikistan

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu

12/10 - 01:45: Belarus - CH Séc (ON)

12/10 - 01:45: Estonia - Wales (ON Sports +)

12/10 - 01:45: Latvia - Thổ Nhĩ Kỳ

12/10 - 01:45: Hà Lan - Gibraltar (ON Sports)

12/10 - 01:45: Na Uy - Montenegro (ON)

12/10 - 01:45: Croatia - Slovakia (ON Sports News)

12/10 - 01:45: Đảo Síp - Malta (ON Football)

12/10 - 01:45: Slovenia - Nga (ON)

12/10 - 01:45: Iceland - Liechtenstein

12/10 - 01:45: Macedonia - Đức (ON Football)

12/10 - 01:45: Romania - Armenia (ON)

Kết quả vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ

11/10 - 03:00: Bolivia 1-0 Peru

11/10 - 03:30: Venezuela 2-1 Ecuador

11/10 - 04:00: Colombia 0-0 Brazil (Xem video)

11/10 - 06:30: Argentina 3-0 Uruguay (Xem video)

11/10 - 07:00: Chile 1-0 Paraguay

Kết quả vòng loại World Cup 2022 khu vực CONCACAF

11/10 - 05:00: Costa Rica 2-1 El Salvador

11/10 - 05:00: Jamaica 0-0 Canada

11/10 - 06:00: Mexico 3-0 Honduras

11/10 - 06:00: Panama 1-0 Mỹ

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Phi

10/10 - 20:00: Kenya - Mali

10/10 - 23:00: Togo - Congo

11/10 - 20:00: Gabon - Angola

12/10 - 02:00: Libya - Ai cập

Lịch thi đấu vòng loại Asian Cup 2023:

11/10 - 20:00: Đài Loan (Trung Quốc) - Indonesia

Lịch thi đấu UEFA Nations League:

10/10 - 20:00: Italy 2-1 Bỉ (Tranh hạng 3) (Xem bài)

11/10 - 01:45: Tây Ban Nha 1-2 Pháp (Chung kết) (Xem video)

