Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 12/10 - Cập nhật lịch thi đấu bóng đá vòng loại World Cup các khu vực châu Á, châu Âu, châu Phi và vòng loại Asian Cup 2023 và giao hữu quốc tế.

Lịch thi đấu vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á:

12/10 - 17:14: Nhật Bản - Úc (FPT, VTV6)

12/10 - 20:30: Iran - Hàn Quốc (FPT)

12/10 - 23:00: Syria - Lebanon (FPT)

12/10 - 23:00: Oman - Việt Nam (FPT, VTV6, VTV5)

12/10 - 23:45: UAE - Iraq (FPT)

13/10 - 00:00: Saudi Arabia - Trung Quốc (FPT)

ĐT Việt Nam quyết tâm gây bất ngờ trước Oman

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu

12/10 - 01:45: Belarus 0-2 CH Séc (ON)

12/10 - 01:45: Estonia 0-1 Wales (ON Sports +)

12/10 - 01:45: Latvia 1-2 Thổ Nhĩ Kỳ

12/10 - 01:45: Hà Lan 6-0 Gibraltar (Xem video)

12/10 - 01:45: Na Uy 2-0 Montenegro (ON)

12/10 - 01:45: Croatia 2-2 Slovakia (ON Sports News)

12/10 - 01:45: Đảo Síp 2-2 Malta (ON Football)

12/10 - 01:45: Slovenia 1-2 Nga (ON)

12/10 - 01:45: Iceland 4-0 Liechtenstein

12/10 - 01:45: Macedonia 0-4 Đức (Xem video)

12/10 - 01:45: Romania 1-0 Armenia (ON)

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Phi

11/10 - 20:00: Gabon 2-0 Angola

12/10 - 02:00: Libya 0-3 Ai cập

12/10 - 20:00: Zimbabwe - Ghana

12/10 - 20:00: Namibia - Senegal

12/10 - 23:00: Congo - Togo

Lịch thi đấu vòng loại Asian Cup 2023:

11/10 - 20:00: Đài Loan (Trung Quốc) 0-3 Indonesia

12/10 - 22:30: Campuchia - Guam

Lịch thi đấu giao hữu quốc tế:

12/10 - 17:00: Gambia - Nam Sudan

12/10 - 17:00: Uzbekistan - Jordan

12/10 - 23:00: Bahrain - New Zealand

11/10 - 21:00: U23 Việt Nam - U23 Tajikistan (ON Sports TV)

