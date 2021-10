Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 7/10 - Cập nhật kết quả bóng đá vòng loại World Cup các khu vực châu Á, khu vực Nam Mỹ, khu vực châu Phi và khu vực CONCACAF.

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu

09/10 - 01:45: CH Séc - Wales (On Sports New)

09/10 - 01:45: Estonia - Belarus

09/10 - 01:45: Gibraltar - Montenegro

09/10 - 01:45: Latvia - Hà Lan (On Sports)

09/10 - 01:45: Thổ Nhĩ Kỳ - Na Uy (On Sports+)

09/10 - 01:45: Đảo Síp - Croatia

09/10 - 01:45: Malta - Slovenia

09/10 - 01:45: Nga - Slovakia

09/10 - 01:45: Đức - Romania (On Football)

09/10 - 01:45: Iceland - Armenia

09/10 - 01:45: Liechtenstein - Macedonia

Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu sôi động trở lại

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ

08/10 - 06:00: Uruguay - Colombia

08/10 - 06:00: Paraguay - Argentina (Xem trực tiếp)

08/10 - 06:30: Venezuela - Brazil (Xem trực tiếp)

08/10 - 07:30: Ecuador - Bolivia

08/10 - 08:00: Peru - Chile

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực CONCACAF

08/10 - 06:30: Mỹ - Jamaica

08/10 - 07:05: Honduras - Costa Rica

08/10 - 08:40: Mexico - Canada

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Phi

06/10 - 23:00: Sudan 1-1 Guinea

07/10 - 02:00: Morocco 5-0 Guinea-Bissau

08/10 - 02:00: Mali - Kenya

08/10 - 23:00: Angola - Gabon

09/10 - 20:00: Ai cập - Libya

09/10 - 20:00: Ethiopia - Nam Phi

09/10 - 23:00: Ghana - Zimbabwe

10/10 - 02:00: Senegal - Namibia

10/10 - 23:00: Togo - Congo

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á

07/10 - 18:00: Hàn Quốc 2-1 Syria (Xem video)

07/10 - 21:30: Iraq 0-0 Lebanon (FPT)

07/10 - 23:45: UAE 0-1 Iran (FPT)

08/10 - 00:00: Saudi Arabia 1-0 Nhật Bản (FPT)

08/10 - 00:00: Trung Quốc 3-2 Việt Nam (Xem video)

08/10 - 01:30: Úc 1-1 Oman (FPT)

Lịch thi đấu giao hữu quốc tế:

09/10 - 22:00: Uzbekistan - Malaysia

09/10 - 23:00: New Zealand - Curacao

Lịch thi đấu bóng đá vòng bán kết Nations League 2020/21

07/10 - 01:45: Italy 1-2 Tây Ban Nha (Xem bài)

08/10 - 01:45: Bỉ 2-3 Pháp (Xem bài)

Xem highlights Trung Quốc 3-2 Việt Nam (nguồn: truyền hình FPT)

