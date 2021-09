Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 9/9 - Cập nhật lịch thi đấu bóng đá với loạt trận vòng loại World Cup 2022 các khu vực Nam Mỹ, châu Âu, CONCACAF và giao hữu quốc tế

Lịch thi đấu bóng đá vòng loại World Cup 2022 - khu vực Nam Mỹ

10/09 - 05:30: Uruguay - Ecuador

10/09 - 05:30: Paraguay - Venezuela

10/09 - 06:00: Colombia - Chile

10/09 - 06:30: Argentina - Bolivia

10/09 - 07:30: Brazil - Peru

Argentina tiếp đón Bolivia ở lượt trận thứ 9, sau sự cố bị hoãn trận đấu với chủ nhà Brazil

Lịch thi đấu bóng đá vòng loại World Cup 2022 - khu vực châu Âu

08/09 - 23:00: Armenia 1-1 Liechtenstein (ON Football, ON Sports+)

09/09 - 01:45: Hy Lạp 2-1 Thụy Điển (ON)

09/09 - 01:45: Kosovo 0-2 Tây Ban Nha (ON)

09/09 - 01:45: Ý 5-0 Lithuania (ON Football)

09/09 - 01:45: Bắc Ailen 0-0 Thụy Sỹ (ON)

09/09 - 01:45: Belarus 0-1 Bỉ (ON)

09/09 - 01:45: Wales 0-0 Estonia

09/09 - 01:45: Albania 5-0 San Marino

09/09 - 01:45: Hungary 2-1 Andorra

09/09 - 01:45: Ba Lan 1-1 Anh (ON Sports+)

09/09 - 01:45: Iceland 0-4 Đức (ON Sports)

09/09 - 01:45: Macedonia 0-0 Romania

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 - khu vực CONCACAF

09/09 - 06:30: Canada - El Savador

09/09 - 07:05: Panama - Mexico

09/09 - 08:00: Costa Rica - Jamaica

09/09 - 09:05: Honduras - Mỹ

Lịch thi đấu giao hữu quốc tế:

09/09 - 01:45: CH Séc 1-1 Ukraine

08/09 - 23:30: Bungari 4-1 Georgia

Thiên Bình

BXH vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á Bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022 - Cập nhật liên tục bảng xếp hạng vòng loại thứ 3 World Cup 2022 - khu vực châu Á.

BXH vòng loại World Cup 2022 - KV Nam Mỹ mới nhất VietNamNet cập nhật liên tục bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ nhanh và đầy đủ.