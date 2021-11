Cung cấp lịch thi đấu bóng đá vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu, lượt trận thứ 9 nhanh và chính xác.

Ngày 12/11

12/11 - 00h00: Azerbaijan vs Luxembourg (ON Sports +)

12/11 - 00h00: Armenia vs Bắc Macedonia (ON Sports News)

12/11 - 00h00: Nga vs Đảo Síp (ON Sports)

12/11 - 00h00: Gruzia vs Thụy Điển (ON Football)

12/11 - 02h45: Slovakia vs Slovenia (ON)

12/11 - 02h45: Romania vs Iceland (ON)

12/11 - 02h45: Đức vs Liechtenstein (ON Sports +)

12/11 - 02h45: Malta vs Croatia (ON Sports)

12/11 - 02h45: Hy Lạp vs Tây Ban Nha (ON Football)

12/11 - 02h45: Ireland vs Bồ Đào Nha (ON Sports News)

Ngày 13/11

00h00: Moldova vs Scotland (ON Football)

02h45: Ý vs Thụy Sĩ (ON Sports +)

02h45: Hungary vs San Marino (ON)

02h45: Bắc Ireland vs Litva (ON)

02h45: Áo vs Israel (ON)

02h45: Anh vs Albania (ON Football)

02h45: Andorra vs Ba Lan (ON Sports News)

02h45: Đan Mạch vs QĐ Faroe (ON)

21h00: Bosnia vs Phần Lan (ON Football)

Ngày 14/11

00h00: Na Uy vs Latvia (ON Football)

00h00: Thổ Nhĩ Kỳ vs Gibraltar (ON Sports)

02h45: Wales vs Belarus (ON)

02h45: Bỉ vs Estonia (ON Sports +)

02h45: Pháp vs Kazakhstan (ON Sports News)

02h45: Montenegro vs Hà Lan (ON Football)

Thiên Bình

BXH vòng loại World Cup 2022 KV châu Âu VietNamNet cập nhật liên tục Bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu, nhanh và chính xác nhất.