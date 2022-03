Lịch thi đấu vòng tứ kết Cup C1 2021-2022 - Cung cấp lịch thi đấu vòng tứ kết Champions League mùa giải 2021-2022.

Theo kế hoạch, Lễ bốc thăm chia cặp vòng tứ kết UEFA Champions League mùa giải 2021-2022 được tổ chức vào ngày 18/3 tới đây.

Các trận lượt đi vòng tứ kết được diễn ra vào ngày 5 và 6/4. Trong khi đó, các trận lượt về được diễn ra vào ngày 12 và 13/4/2022.

Liverpool hú vía giành vé tứ kết trước Inter

Hiện tại, vòng tứ kết UEFA Champions League đã xác định được hai cái tên đầu tiên góp mặt gồm Liverpool và Bayern Munich.

Thầy trò HLV Jurgen Klopp đã vượt qua Inter Milan với tổng tỷ số 2-1 sau hai lượt trận.

Trong khi đó, Bayern Munich đã có màn hủy diệt RB Salzburg với tỷ số 7-1 ở trận lượt về. Ở lượt đi, "Hùm xám" bất ngờ để đội bóng nước Áo cầm chân với tỷ số hòa 1-1.

Bayern Munich phô diễn sức mạnh trước RB Salzburg ở lượt về vòng 1/8

6 đội bóng còn lại góp mặt ở tứ kết sẽ được xác định sau khi lượt về vòng 1/8 kết thúc. Đó là 6 cặp đấu: MU vs Atletico Madrid, Real Madrid vs PSG, Villarreal vs Juventus, Chelsea vs Lille, Benfica vs Ajax, Sporting Lisbon vs Man City.

Lịch thi đấu chi tiết vòng tứ kết Champions League 2021-2022 sẽ được cập nhật sau khi có kết quả bốc thăm của ban tổ chức.

Q.C