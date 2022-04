Lịch thi đấu vòng tứ kết Cup C1 2021-2022 - Cung cấp lịch thi đấu vòng tứ kết Champions League mới nhất.

Lịch thi đấu vòng tứ kết UEFA Champions League 2021/22

Ngày Giờ Đội Tỷ số Đội Trực tiếp 6/4 02:00 Benfica ?-? Liverpool FPT Play 6/4 02:00 Man City ?-? Atletico Madrid FPT Play 7/4 02:00 Villarreal ?-? Bayern Munich FPT Play 7/4 02:00 Chelsea ?-? Real Madrid FPT Play 13/4 02:00 Real Madrid ?-? Chelsea FPT Play 13/4 02:00 Bayern Munich ?-? Villarreal FPT Play 14/4 02:00 Liverpool ?-? Benfica FPT Play 14/4 02:00 Atletico Madrid ?-? Man City FPT Play

Theo kết quả bốc thăm chia cặp vòng tứ kết UEFA Champions League 2021/22 vừa công bố tại trụ sở UEFA ở Nyon (Thụy Sỹ), đã xác định được 4 cặp đấu, cụ thể: Chelsea vs Real Madrid, Man City vs Atletico Madrid, Villarreal vs Bayern Munich và Benfica vs Liverpool.

Kết quả lễ bốc thăm vòng tứ kết Champions League

Các trận lượt đi vòng tứ kết được diễn ra vào ngày 5 và 6/4. Trong khi đó, các trận lượt về được diễn ra vào ngày 12 và 13/4/2022.

Chung kết Champions League mùa này sẽ được tổ chức tại sân Stade de France (Paris, Pháp) vào ngày 28/5.

Lịch thi đấu vòng bán kết cúp C1:

Bán kết 1: Man City/Atletico Madrid vs Chelsea/Real Madrid

Bán kết 2: Benfica/Liverpool vs Villarreal/Bayern Munich

Phân nhánh Cup C1 từ vòng 1/8

Khác với vòng 1/8, kể từ vòng tứ kết, UEFA không phân nhóm hạt giống. Các cặp đấu sẽ được tổ hợp ngẫu nhiên, không phân biệt quốc gia. Lá thăm cũng sẽ quyết định địa điểm đá trận lượt đi và lượt về.

Với cách tổ hợp ngẫu nhiên, tứ kết Champions League mùa này hoàn toàn có thể xuất hiện cuộc nội chiến của bóng đá Anh và Tây Ban Nha. Thậm chí, lá thăm may rủi có thể tạo ra 3 màn so tài giữa 2 quốc gia này ở vòng 8 đội.

Như vậy, 8 đội bóng góp mặt ở tứ kết sẽ được xác định sau khi lượt về vòng 1/8 gồm: Atletico Madrid, Real Madrid, Villarreal, Chelsea, Benfica, Man City, Bayern Munich và Liverpool.

Kết quả lượt về Vòng 1/8 Cup C1 2021/2022 Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh 09/03 09/03 03:00 Bayern München 7:1 RB Salzburg Vòng 1/8 FPT Play 09/03 03:00 Liverpool FC 0:1 Inter Vòng 1/8 FPT Play 10/03 10/03 03:00 Man City 0:0 Sporting Lisbon Vòng 1/8 FPT Play 10/03 03:00 Real Madrid 3:1 PSG Vòng 1/8 FPT Play 16/03 16/03 03:00 AFC Ajax 0:1 SL Benfica Vòng 1/8 FPT Play 16/03 03:00 Man Utd 0:1 Atlético Madrid Vòng 1/8 FPT Play 17/03 17/03 03:00 Lille OSC 1:2 Chelsea Vòng 1/8 FPT Play 17/03 03:00 Juventus 0:3 Villarreal CF Vòng 1/8 FPT Play

Q.C