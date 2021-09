Lịch thi đấu FIFA Futsal World Cup 2021: Vietnamnet cập nhật lịch thi đấu vòng 1/8 giải FIFA Futsal World Cup 2021 nhanh và chính xác.

Lịch thi đấu Futsal World Cup 2021 - Vòng 1/8

* 21h30, 22/9: Nga vs Hạng 3 A/C/D (1, VTV6)

* 00h00, 23/9: Venezuela vs Nhì C (2, VTV6)

* 21h30, 23/9: Kazakhstan vs Hạng 3 C/D/E (3, VTV6)

* 21h30, 23/9: Nhất F vs Nhì E (4, VTV5)

* 00h00, 24/9: Nhất D vs Hạng 3 B/E/F (5, VTV6)

* 21h30, 24/9: Uzbekistan vs Nhì F (6, VTV6)

* 00h00, 25/9: Nhất C vs Hạng 3 A/B/F (7, VTV6)

* 00h00, 25/9: Nhất E vs Nhì D (8, VTV5)

ĐT futsal Việt Nam (áo trắng) vẫn còn cơ hội vượt qua vòng bảng

Lịch thi đấu Futsal World Cup 2021 - Vòng bảng:

* 20h00, 12/9: Nga 9-0 Ai Cập (Bảng B, VTV6)

* 22h00, 12/9: Kazakhstan 6-1 Costa Rica (A, VTV6)

* 22h00, 12/9: Uzbekistan 4-5 Guatemala (B, VTV5)

* 00h00, 13/9: Litva 1-2 Venezuela (A, VTV6)

* 22h00, 13/9: Panama 1-5 CH Séc (D, VTV5)

* 22h00, 13/9: Ma Rốc 6-1 Solomon (C, VTV TNB)

* 00h00, 14/9: Việt Nam 1-9 Brazil (D,Xem video)

* 00h00, 14/9: Thái Lan 1-4 Bồ Đào Nha (C, VTV5)

* 22h00, 14/9: Serbia 2-4 Iran (F, VTV5)

* 22h00, 14/9: Paraguay 0-4 Tây Ban Nha (E, VTV6)

* 00h00, 15/9: Angola 4-8 Nhật Bản (E, VTV5)

* 00h00, 15/9: Argentina 11-0 Mỹ (F, VTV6)

* 22h00, 15/9: Costa Rica 0-1 Venezuela (A, VTV6)

* 22h00, 15/9: Ai Cập 6-3 Guatemala (B, VTV5)

* 00h00, 16/9: Litva 0-3 Kazakhstan (A, VTV5)

* 00h00, 16/9: Uzbekistan 2-4 Nga (B, VTV6)

* 22h00, 16/9: Solomon 0-7 Bồ Đào Nha (C, VTV5)

* 22h00, 16/9: Panama 2-3 Việt Nam(D,Xem video)

* 00h00, 17/9: Brazil 4-0 CH Séc (D, VTV6)

* 00h00, 17/9: Thái Lan 1-1 Ma-rốc (C, VTV5)

* 22h00, 17/9: Iran 4-2 Mỹ (F, VTV5)

* 22h00, 17/9: Tây Ban Nha 4-2 Nhật Bản (E, VTV6)

* 00h00, 18/9: Angola 1-4 Paraguay (E, VTV5)

* 00h00, 18/9: Argentina 4-2 Serbia (F, VTV6)

* 22h00, 18/9: Guatemala 1-4 Nga (B, VTV6)

* 22h00, 18/9: Ai Cập 1-2 Uzbekistan (B, VTV5)

* 00h00, 19/9: Venezuela 1-1 Kazakhstan (A, VTV5)

* 00h00, 19/9: Costa Rica 6-2 Litva (A, VTV6)

* 20h00, 19/9: Brazil vs Panama (D, VTV5)

* 20h00, 19/9: CH Séc vsViệt Nam(D, VTV6)

* 22h00, 19/9: Solomon vs Thái Lan (C, VTV5

* 22h00, 19/9: Bồ Đào Nha vs Ma-rốc (C, VTV6)

* 22h00, 20/9: Nhật Bản vs Paraguay (E, VTV6)

* 22h00, 20/9: Tây Ban Nha vs Angola (E, VTV5)

* 00h00, 21/9: Mỹ vs Serbia (F, VTV6)

* 00h00, 21/9: Iran vs Argentina (F, VTV5)

Thiên Bình