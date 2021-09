Lịch thi đấu World Cup Futsal 2021: Vietnamnet cập nhật lịch thi đấu giải FIFA futsal World Cup diễn ra từ ngày 12/9 đến 3/10 theo giờ Việt Nam.

Lịch thi đấu FIFA Futsal World Cup 2021:

Vòng 1/8

* 21h30, 22/9: Nga 3-2 Việt Nam(1,Xem video)

* 00h00, 23/9: Venezuela 2-3Ma-rốc (2, VTV6)

* 21h30, 23/9: Kazakhstan7-0Thái Lan (3,Xem video)

* 21h30, 23/9: Argentina 6-1Paraguay (4, VTV5)

* 00h00, 24/9: Brazil4-2Nhật Bản (5,Xem video)

* 21h30, 24/9: Uzbekistan vs Iran (6, VTV6)

* 00h00, 25/9: Bồ Đào Nha vs Serbia (7, VTV6)

* 00h00, 25/9: Tây Ban Nha vs CH Séc (8, VTV5)

ĐT futsal Brazil vẫn trên con đường chinh phục FIFA Futsal World Cup 2021

Vòng tứ kết

* 21h30, 26/9: Ma-rốc vs Brazil (TK1 - VTV6, VTV5)

* 00h00, 27/9: Nga vs Argentina (TK2 - VTV6, VTV5)

* 21h30, 27/9: Thắng trận 7 vs Thắng trận 6 (TK3 - VTV6, VTV5)

* 00h00, 28/9: Thắng trận 8 vs Kazakhstan (TK4 - VTV6, VTV5)

Vòng bán kết

* 00h00, 30/9: Thắng TK1vs Thắng TK2 (BK1 - VTV6, VTV5)

* 00h00, 1/10: Thắng TK3 vs Thắng TK4 (BK2 - VTV6, VTV5)



Tranh hạng 3

* 22h00, 3/10: Thua BK1 vs Thua BK2 (VTV6, VTV5)



Trận Chung kết

* 00h00, 4/10: Thắng BK1 vs Thắng BK2 (VTV6, VTV5)

Lịch thi đấu Futsal World Cup 2021 - Vòng bảng

* 20h00, 12/9: Nga 9-0 Ai Cập (Bảng B, VTV6)

* 22h00, 12/9: Kazakhstan 6-1 Costa Rica (A, VTV6)

* 22h00, 12/9: Uzbekistan 4-5 Guatemala (B, VTV5)

* 00h00, 13/9: Litva 1-2 Venezuela (A, VTV6)

* 22h00, 13/9: Panama 1-5 CH Séc (D, VTV5)

* 22h00, 13/9: Ma Rốc 6-1 Solomon (C, VTV TNB)

* 00h00, 14/9:Việt Nam 1-9 Brazil (D,Xem video)

* 00h00, 14/9: Thái Lan 1-4 Bồ Đào Nha (C, VTV5)

* 22h00, 14/9: Serbia 2-4 Iran (F, VTV5)

* 22h00, 14/9: Paraguay 0-4 Tây Ban Nha (E, VTV6)

* 00h00, 15/9: Angola 4-8 Nhật Bản (E, VTV5)

* 00h00, 15/9: Argentina 11-0 Mỹ (F, VTV6)

* 22h00, 15/9: Costa Rica 0-1 Venezuela (A, VTV6)

* 22h00, 15/9: Ai Cập 6-3 Guatemala (B, VTV5)

* 00h00, 16/9: Litva 0-3 Kazakhstan (A, VTV5)

* 00h00, 16/9: Uzbekistan 2-4 Nga (B, VTV6)

* 22h00, 16/9: Solomon 0-7 Bồ Đào Nha (C, VTV5)

* 22h00, 16/9: Panama 2-3 Việt Nam(D,Xem video)

* 00h00, 17/9: Brazil 4-0 CH Séc (D, VTV6)

* 00h00, 17/9: Thái Lan 1-1 Ma-rốc (C, VTV5)

* 22h00, 17/9: Iran 4-2 Mỹ (F, VTV5)

* 22h00, 17/9: Tây Ban Nha 4-2 Nhật Bản (E, VTV6)

* 00h00, 18/9: Angola 1-4 Paraguay (E, VTV5)

* 00h00, 18/9: Argentina 4-2 Serbia (F, VTV6)

* 22h00, 18/9: Guatemala 1-4 Nga (B, VTV6)

* 22h00, 18/9: Ai Cập 1-2 Uzbekistan (B, VTV5)

* 00h00, 19/9: Venezuela 1-1 Kazakhstan (A, VTV5)

* 00h00, 19/9: Costa Rica 6-2 Litva (A, VTV6)

* 20h00, 19/9: Brazil 5-1 Panama (D, VTV5)

* 20h00, 19/9: CH Séc 1-1 Việt Nam(D,Xem video)

* 22h00, 19/9: Solomon 4-9 Thái Lan (C, VTV5

* 22h00, 19/9: Bồ Đào Nha 3-3 Ma-rốc (C, VTV6)

* 22h00, 20/9: Nhật Bản 1-2 Paraguay (E, VTV6)

* 22h00, 20/9: Tây Ban Nha 4-1 Angola (E, VTV5)

* 00h00, 21/9: Mỹ 0-7 Serbia (F, VTV6)

* 00h00, 21/9: Iran 1-2 Argentina (F, VTV5)

Thiên Bình

Cựu HLV futsal Việt Nam và Nhật Bản suýt gây bất ngờ trước Brazil HLV Bruno Garcia và ĐT futsal Nhật Bản vừa có trận đấu xuất sắc và chỉ chịu thua ứng cử viên vô địch Brazil với tỷ số 2-4 ở vòng 1/8 FIFA Futsal World Cup 2021.