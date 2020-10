Cung cấp lịch thi đấu bóng đá và kênh trực tiếp UEFA Nations League mùa giải 2020-2021, liên tục, nhanh và chính xác nhất.

Đêm nay và rạng sáng mai (21/10), giải bóng đá hấp dẫn nhất châu Âu cấp độ CLB UEFA Champions League sẽ chính thức trở lại với lượt trận khai màn vòng bảng.

Rất nhiều cặp đấu đáng chờ đợi ở vòng đấu mở màn như: Dinamo Kiev vs Juventus, Barca vs Ferencvárosi, PSG vs MU, Chelsea vs Sevilla, Real Madrid vs Shakhtar Donetsk, Man City vs Porto, Bayern Munich vs Atlético Madrid.

Champions League mùa giải 2020-2021 hứa hẹn hấp dẫn và nhiều bất ngờ

Đài truyền hình số vệ tinh K+ là đơn vị sở hữu bản quyền phát Champions League trên lãnh thổ Việt Nam. Theo đó, K+ sẽ tường thuật trực tiếp tất cả các trận đấu từ vòng bảng đến trận chung kết của mùa giải năm nay.

Để phục vụ quý độc giả, Vietnamnet sẽ tường thuật tất cả những trận cầu có sự góp mặt của những ông lớn châu Âu.

