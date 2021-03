VietNamNet cập nhật link xem trực tiếp trận đấu giữa MU vs AC Milan, ở lượt đi vòng 1/8 Europa League.

Trận đấu giữa vs MU vs AC Milan diễn ra vào lúc 00h55 ngày 12/3 (giờ Việt Nam), trên SVĐ Old Trafford.

Trận thư hùng của hai đại gia bóng đá châu Âu được phát sóng trực tiếp trên các kênh K+PM của truyền hình số vệ tinh Việt Nam.

Để phục vụ quý độc giả, VietNamNet sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu MU vs Milan, bắt đầu từ lúc 00h30 cùng ngày.

Link xem trực tiếpTẠI ĐÂY:

Cuộc so tài giữa MU vs AC Milan hứa hẹn hấp dẫn

Lực lượng

MU: De Gea, Edinson Cavani, Van de Beek, Paul Pogba, Marcus Rashford và Juan Mata vắng mặt.

AC Milan: Zlatan Ibrahimovic, Theo Hernandez, Ismael Bennacer, Hakan Calhanoglu, Ante Rebic và Mario Mandzukic vắng mặt.

Đối đầu và phong độ

- Trong 6 lần gần nhất 2 đội gặp nhau, M.U thắng 5 trận và chỉ thua 1 trận.

- Trong 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường, M.U bất bại, thắng 3, hòa 3.

- Trong 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Milan thắng 2, hòa 3, thua 1.

Đội hình dự kiến:

Man Utd: Henderson; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Fred, McTominay; Greenwood, Fernandes, James; Martial

AC Milan: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Dalot; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Castillejo; Leao

Thiên Bình