Link xem trực tiếp bóng đá Panama vs CH Séc thuộc lượt trận ra quân bảng D World Cup Futsal 2021, vào lúc 22h00 ngày 13/9.

Link xem trực tiếp Panama vs CH Séc:

Link 1

Link 2

Link 3

Link 4

Tại World Cup Futsal 2021, Panama nằm ở bảng D cùng các đối thủ CH Séc, Brazil và Việt Nam.

Panama và CH Séc là hai đối thủ chính của ĐT futsal Việt Nam

Ở trận ra quân bảng D, Panama đối đầu CH Séc vào lúc 22h ngày 13/9, trong khi ĐT futsal Việt Nam chạm trán "ông kẹ" Brazil, vào lúc 00h ngày 14/9.

Ngoại trừ Brazil được đánh giá cao nhất tại bảng D thì Panama và CH Séc sẽ là hai đối thủ chính của ĐT futsal Việt Nam

Để phục vụ quý độc giả, VietNamNet sẽ tường thuật trực tiếptất cả các trận đấu của bảng D, có sự góp mặt của ĐT futsal Việt Nam.

Đội hình xuất phát Panama vs CH Séc:

Panama: Penaloza, Maquensi, Rivas, Goodridge, Castrellon

CH Séc: Vahala, Zaruba, Slovacek, Koudelka, Drozd

6 bảng đấu của World Cup Futsal 2021

Danh sách 24 đội dự FIFA Futsal World Cup 2021:

Châu Á: Iran, Uzbekistan, Nhật Bản, Thái Lan, Việt Nam

Châu Âu: Lithuania (chủ nhà), Kazakhstan, Bồ Đào Nha, Nga, Tây Ban Nha, CH Séc, Serbia

Châu Phi: Angola, Ai Cập, Morocco

Bắc Mỹ: Costa Rica, Guatemala, Panama, Mỹ

Nam Mỹ: Argentina, Brazil, Paraguay, Venezuela

Châu Đại Dương: Solomon

Lịch thi đấu và kết quả World Cup Futsal 2021 hôm nay:

* 20h00, 12/9: Nga 9-0 Ai Cập (Bảng B, VTV6)

* 22h00, 12/9: Kazakhstan 6-1 Costa Rica (A, VTV6)

* 22h00, 12/9: Uzbekistan 4-5 Guatemala (B, VTV5)

* 00h00, 13/9: Litva 1-2 Venezuela (A, VTV6)

* 22h00, 13/9: Panama vs CH Séc (D, VTV5)

* 22h00, 13/9: Ma Rốc vs Solomon (C, VTV TNB)

* 00h00, 14/9: Việt Nam vs Brazil (D, VTV6)

* 00h00, 14/9: Thái Lan vs Bồ Đào Nha (C, VTV5)

* 22h00, 14/9: Serbia vs Iran (F, VTV5)

* 22h00, 14/9: Paraguay vs Tây Ban Nha (E, VTV6)

Q.C

Xem trực tiếp World Cup Futsal Việt Nam vs Brazil ở đâu? Cập nhật link xem trực tiếp Việt Nam vs Brazil thuộc lượt trận khai màn bảng D, World Cup Futsal 2021, vào lúc 00h00 ngày 14/9.