Cập nhật link xem trực tiếp bóng đá Atletico vs Barca ở vòng 7 La Liga, vào lúc 02h ngày 3/10.

Trận đấu giữa Atletico vs Barca diễn ra vào lúc 02h00 ngày 3/10, trên sân của Atletico. Màn so tài này được phát sóng trực tiếp trên kênh ON Football của VTVcab.

Lực lượng Atletico vs Barca:

Atletico: Cunha chấn thương.

Barca: Pedri, Ousmane Dembele, Braithwaite và Aguero chấn thương.

Thông tin xung quanh

- Atletico: Vắng Matheus Cunha do chấn thương.

- Barca: Vắng Ousame Dembele, Sergio Aguero, Martin Braithwaite do chấn thương; khả năng ra sân của Jordi Alba bỏ ngỏ đến phút chót.

- Theo kèo châu Á, Atletico thắng 5, thua 2/7 trận gần đây gặp Barca.

- Theo kèo châu Á, Atletico thắng 2/3 trận gần đây.

- Theo kèo châu Á, Barca thua 6/7 trận gần đây.

Atletico vs Barca

Thống kê đáng chú ý:

Atletico chỉ nhận thất bại ở 1/9 trận đấu từ đầu mùa giải trên mọi đấu trường

Trên sân nhà, Atletico đang có mạch 3 trận liên tiếp bị cầm hòa, trong đó có 2 trận hòa không bàn thắng

Barcelona toàn thua 2 trận ở Champions League, nhưng đang duy trì mạch trận bất bại tại La Liga với 4 chiến thắng, 2 trận hòa

Cả 2 trận hòa của Barcelona tại La Liga đều đến ở những trận đấu họ phải làm khách

Hai trận đối đầu mùa giải trước chỉ xuất hiện 1 bàn thắng được ghi

Đội hình dự kiến:

Atletico (3-4-2-1): Jan Oblak; Savic, Gimenez, Hermoso; Trippier, Koke, Llorente, Carrasco; Griezmann, Lemar; Luis Suarez.

Barca (4-3-3): Ter Stegen; Dest, Pique, Eric Garcia, Jordi Alba; De Jong, Busquets, Gavi; Coutinho, Memphis Depay, Ansu Fati.

