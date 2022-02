Link xem trực tiếp bóng đá Chelsea vs Liverpool - Cập nhật link xem trận đấu giữa Chelsea vs Liverpool, Chung kết Cúp Liên đoàn Anh.

Trận đấu giữa Chelsea vs Liverpooldiễn ra vào lúc 23h30 ngày 27/2 (giờ Việt Nam), trên sân Wembley.

Người hâm mộ có thể theo dõi trực tiếp cuộc đối đầu giữa Chelsea vs Liverpool trên kênh On Sports News hoặc, ứng dụng ON của truyền hình cáp Việt Nam .

Để phục vụ quý độc giả, VietNamNet sẽ tường thuật trực tiếp và cập nhật link xem màn so tài Chelsea vs Liverpool,trước giờ bóng lăn 15 phút.

Thông tin lực lượng

Chelsea: Mason Mount có thể trở lại sau khi ngồi dự bị trước Lille. Hakim Ziyech mới gặp chấn thương gót chân. Mateo Kovacic cũng phải rời sân trước Lille vì vấn đề cơ bắp. Dù vậy, những cầu thủ này đều có thể ra sân dù chưa chắc đá chính. Vì vậy, Ben Chilwell là cầu thủ duy nhất chắc chắn vắng mặt ở trận chung kết sắp tới.

Liverpool: Diogo Jota đang chạy đua với thời gian để trở lại. Roberto Firmino sẽ vắng mặt. Ngoài ra, Klopp không còn vấn đề chấn thương nào khác phải xử lý.

Thông tin xung quanh

- Đây là lần thứ 8 mà Chelsea và Liverpool gặp nhau ở League Cup, và là trận chung kết thứ 2. Đúng vào ngày này cách đây 17 năm, Chelsea đã đánh bại Liverpool 3-2 sau thời gian bù giờ trong trận chung kết ở Cardiff.

- Liverpool chỉ thắng 1/5 trận gần nhất gặp Chelsea ở League Cup.

- Chelsea thắng trận gần nhất gặp Liverpool ở Wembley, đó là chung kết FA Cup năm 2012.

- Chelsea và Liverpool đã gặp nhau 189 lần trên mọi đấu trường. Chelsea thắng 65, Liverpool thắng 80 và có 44 trận hòa.

- Chelsea có thể vô địch League Cup lần thứ 6. Hiện tại chỉ có Man City và Liverpool (cùng 8 lần) là vô địch League Cup nhiều hơn Chelsea.

- Chelsea có thể trở thành đội đầu tiên vô địch League Cup sau khi đánh bại các đối thủ đều đến từ Premier League.

- Chelsea chưa bị dẫn trước một phút nào ở 7 trận gần nhất của League Cup.

- Chỉ có 2 cầu thủ xuất phát trọn vẹn 5 trận của Chelsea ở League Cup mùa này là Malang Sarr và Kepa Arrizabalaga.

- Liverpool tiếp tục nới rộng kỷ lục khi xuất hiện ở 13 trận chung kết League Cup. Ở trận chung kết gần nhất, họ để thua Man City sau loạt luân lưu vào năm 2016.

- 4/5 trận chung kết League Cup gần nhất của Liverpool bước vào hiệp phụ.

- Liverpool thua 5 trận gần nhất ở Wembley.

Đội hình dự kiến Chelsea vs Liverpool

Chelsea: Kepa; Christensen, Silva, Rudiger; Azpilicueta, Jorginho, Kante, Alonso; Mount, Pulisic; Havertz

Liverpool: Kelleher; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago; Salah, Mane, Diaz

Thiên Bình