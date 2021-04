VietNamNet cập nhật kênh phát sóng và link xem trực tiếp trận bán kết lượt đi Europa League giữa MU vs AS Roma.

Trận bán kết lượt đi Europa League giữa MU vs AS Romadiễn ra vào lúc 02h00 ngày 30/4 (giờ Việt Nam), trên SVĐ Old Trafford.

Màn so tài rất đáng chờ đợi này được phát sóng trực tiếp trên kênh K+PM của truyền hình số vệ tinh Việt Nam.

Để phục vụ quý độc giả, VietNamNet sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu giữa MU vs Roma, bắt đầu từ lúc 01h30 cùng ngày.

Link xem trực tiếp TẠI ĐÂY:

Trận đấu giữa MU vs Roma hứa hẹn hấp dẫn và kịch tính

Thống kê đáng chú ý:

Có dưới 2,5 bàn mỗi trận ở 5 trận gần nhất của MU tại Europa League

MU thắng 4 trận gần nhất khi gặp Roma tại Old Trafford trên mọi đấu trường

MU chỉ 1 lần giữ sạch lưới ở 5/6 trận gần nhất tại Europa League

Mu thắng 3 trận gần đây tại Europa League

Roma không thua ở 6 trận gần nhất tại Europa League

Tình hình lực lượng

Man United: Harry Maguire, Luke Shaw và Scott McTominay bị treo giò. Anthony Martial và Phil Jones dính chấn thương.

AS Roma: Gianluca Mancini bị treo giò. Pedro và Ricaardo Calafiori dính chấn thương. Khả năng ra sân của Nicolo Zaniolo bỏ ngỏ.

Bàn thắng:

MU: Bruno Fernandes 9', 71' (pen), Cavani 48', 64', Pogba 75', Greenwood 86'

Roma: Pellegrini 15' (pen), Dzeko 34'

Đội hình ra sân

MU:De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Fred (Matic 82'), McTominay; Pogba, Fernandes (Mata 89'), Rashford (Greenwood 77'); Cavani.



AS Roma:Lopez (Mirante 28'); Cristante, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout (Villar 5'), Spinazzola (Peres 37'); Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

Thiên Bình