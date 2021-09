Cập nhật link xem trực tiếp bóng đá PSG vs Lyon ở vòng 6 Ligue 1, với việc Lionel Messi hứa hẹn lần đầu tiên đá chính cùng Neymar và Mbappe ở Ligue 1.

PSG và Lyon là một trong những trận cầu đinh và nóng nhất của Ligue 1. Bên cạnh kết quả, các cuộc đối đầu giữa họ thường diễn ra rất căng thẳng và niềm kiêu hãnh của mỗi đội. Nhưng so với các mùa trước, Lyon hiện tại đã suy yếu khá nhiều vì thường xuyên để mất trụ cột.

Bộ ba Messi - Neymar - Mbappe hứa hẹn lần đầu tiên đá chính ở Ligue

Trận đấu giữa PSG vs Lyon trong khuôn khổ vòng 6 Ligue 1 diễn ra lúc 1h45 ngày 20/9 được tường thuật trực tiếp trên ON Sports New.

Ở trận gặp Lyon đêm nay, nhiều khả năng bộ ba Messi - Neymar - Mbappe được HLV Pochettino điền tên vào danh sách đá chính. Ngoài ra, ông thầy người Argentina buộc phải sử dụng hậu vệ trái trẻ tuổi Nuno Mendes ở cánh trái vì Joan Bernat và Colin Dagba đều đang chấn thương. Vị trí của Mendes có thể sẽ là nơi Lyon tập trung khai thác.

Trong nhiều năm qua, PSG luôn áp đảo trước Lyon trong các lần đối đầu, nhưng điều đó không có nghĩa là đội bóng thủ đô nước Pháp luôn thắng. Trong 7 lần giáp mặt gần nhất, Lyon cũng có 3 trận ca khúc khải hoàn.

Link xem trực tiếp PSG vs Lyon:

Link 1

Link 2

Lực lượng

- PSG: Vắng Ramos, Dagba, Bernat, Verratti; khả năng ra sân của Mbappe và Kurzawa còn bỏ ngỏ.

- Lyon: Vắng Mendes, Dubois, Kadewere và Marcelo; khả năng ra sân của Reine-Adelaide và Dembele bỏ ngỏ.

Phong độ và đối đầu

- PSG ghi ít nhất 4 bàn trong 3 trận sân nhà gần đây tại Ligue 1.

- PSG thắng 7 trận liên tiếp tại Ligue 1.

- 10/12 trận gần nhất của Lyon tại Ligue 1 có từ 3 bàn trở lên.

- 5 trận sân nhà gần đây của PSG tại Ligue 1 kết thúc với hơn 2 bàn.

- PSG thắng 5/6 trận tiếp đón Lyon gần nhất.

Đội hình dự kiến:

PSG: Donnarumma; Mendes, Kimpembe, Marquinhos, Hakimi; Herrera, Gueye, Pereira; Neymar, Icardi, Messi

Lyon: Lopes; Gusto, Denayer, Diomande, Emerson; Caqueret, Guimarães; Shaqiri, Aouar, Ekambi; Slimani

Q.C