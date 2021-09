Bỏ lại sau lưng thất bại nặng nề 1-9 trước ƯCV vô địch Brazil ở ngày ra quân VCK FIFA Futsal World Cup Lithuania 2021, đội tuyển futsal Việt Nam bước vào trận đấu với Panama vào đêm nay.

Panama là đội bóng đang xếp hạng 37, trong khi thầy trò HLV Phạm Minh Giang đứng thứ 43 thế giới. Do đó, Panama sẽ là đối thủ chính cạnh tranh ngôi nhì hoặc vị trí thứ 3 tại bảng D.

Trận đấu giữa ĐT futsal Việt Nam và Panama diễn ra vào lúc 22h00 ngày 16/9.

Được biết, VTV là đơn vị sở hữu bản quyền truyền thông và là đơn vị phát sóng chính thức VCK FIFA Futsal World Cup 2021 trên lãnh thổ Việt Nam.

Toàn bộ 52 trận đấu của FIFA Futsal World Cup Lithuania 2021 được VTV tường thuật trực tiếp trên các kênh VTV5 và VTV6 cũng như ứng dụng VTVGo.

Để phục vụ quý độc giả, VietNamNet sẽ tường thuật trực tiếp tất cả các trận đấu có sự góp mặt của ĐT futsal Việt Nam tại FIFA Futsal World Cup Lithuania 2021.

Link xem trực tiếp futsal Việt Nam vs Panama được cập nhật trước trận đấu 30 phút.

Xem highlights Việt Nam 1-9 Brazil (Nguồn: VTV)

Lịch thi đấu bóng đá Futsal World Cup 2021 hôm nay (16/9):

* 22h00, 15/9: Costa Rica 0-1 Venezuela (A, VTV6)

* 22h00, 15/9: Ai Cập 6-3 Guatemala (B, VTV5)

* 00h00, 16/9: Litva 0-3 Kazakhstan (A, VTV5)

* 00h00, 16/9: Uzbekistan 2-4 Nga (B, VTV6)

* 22h00, 16/9: Solomon vs Bồ Đào Nha (C, VTV5)

* 22h00, 16/9: Panama vsViệt Nam(D, VTV6)

* 00h00, 17/9: Brazil vs CH Séc (D, VTV6)

* 00h00, 17/9: Thái Lan vs Ma-rốc (C, VTV5)