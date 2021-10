Trong lịch sử 129 năm của Liverpool, chỉ ghi nhận 20 huấn luyện viên. Điều này tương phản hoàn toàn với băng ghế kỹ thuật Atletico.

Đặc thù của vận mệnh. Trên băng ghế đầu tiên của Liverpool, vào năm 1892, ngồi hai HLV người Ireland: William Edward Barclay, thư ký kiêm manager và John McKenna, HLV kiêm manage.

Kể từ đó đến nay, trong 129 năm, vị trí danh giá đó mới chỉ có thêm 19 người thuê, với đặc thù là Kenny Dalglish làm việc trong hai thời kỳ khác nhau. Một bức tranh ghép các quốc tịch, từ sau cặp đôi Ireland: 11 người Anh, 4 người Scotland, một người Pháp, một người Tây Ban Nha, một người Bắc Ireland và một người Đức.

Một biểu ngữ tại Anfield tôn vinh các HLV lừng lẫy của Liverpool (từ trái sang phải) Shankly, Paisley, Fagan, Dalglish, Benitez và Klopp.

Một nghề rủi ro cao đã trở thành một công việc ít nhiều an toàn và lâu dài. Một chiếc ghế điện biến thành thiên đường. Và hơn thế nữa nếu so sánh The Kop với đối thủ trực tiếp của họ ở Champions League, Atletico, người có danh sách kỹ thuật viên kể từ năm 1921 (năm đầu tiên với một HLV chuyên nghiệp) lên tới 76 người.

Chỉ riêng trong thời gian Jesus Gil làm chủ tịch (1987-2003), Atletico đã có đến 40 nhà cầm quân. Một dữ liệu so sánh đơn giản ở Tây Ban Nha: kể từ năm 1920, 49 HLV đi qua băng ghế kỹ thuật của Real Madrid, và kể từ năm 1912, Barcelona có ​​47 người.

Trong lịch sử Liverpool, Bill Shankly - HLV người Scotland (giai đoạn 1959-1974; 783 trận chính thức) - được xem là người cách mạng hóa bóng đá của CLB từ phong cách sống và thói quen bóng đá của chính ông, nhưng thực tế là trước đó, trước cột mốc 1/12/1959, CLB đã thể hiện sự trung thành và tin tưởng vào các chuyên gia khác nhau trên cương vị này.

Trong 67 năm đầu tiên của mình, The Kop chỉ có 9 HLV. Rất ít nếu tính đến việc đội đi giữa hạng Nhất và hạng Nhì, cũng như có những khoảng thời gian dài trắng tay.

Shankly đã phát minh ra một Liverpool hoàn toàn khác. Ông thực hiện một mô hình của cuộc sống và vui chơi. "Tôi tin vào chủ nghĩa xã hội, nhưng không phải là một hệ tư tưởng chính trị, mà là một cách sống và con người. Ý nghĩa thực sự nảy sinh từ nỗ lực tập thể, làm việc và hỗ trợ lẫn nhau với sự phân phối lợi ích bình đẳng. Đó là những nguyên tắc truyền cảm hứng cho tôi trong cuộc sống hàng ngày và trong bóng đá".

Chiếm hữu, di chuyển và tận hưởng

Về mặt bóng đá, Liverpool xé toạc phong cách thuần Anh mà ngay cả chính Liên đoàn cũng khuyến nghị cho các đội bóng. Shankly đặt cược vào trò chơi trôi qua cho đến khi đối thủ gục ngã. Chiếm hữu, di chuyển và tận hưởng.

Cho đến năm 1974, khi Shankly bất ngờ từ chức, dưới nhiệm kỳ của mình, ông đưa Liverpool vươn lên giải hạng Nhất để giành 3 danh hiệu VĐQG, 2 FA Cup và UEFA Cup 1973.

Bill Shankly thay đổi hoàn toàn Liverpool, với những di sản tuyệt vời

Điều quan trọng là công việc của Shankly trong 3 thập kỷ là di sản tuyệt vời mà ông để lại, đặc biệt cái gọi là "Boot-room". Bill khai sinh ra "Boot-room", nơi ông và các trợ lý gặp nhau để tạo ra giáo lý, với một loạt sinh viên có năng khiếu. Bob Paisley (1974-83), Joe Fagan (1983-85), Ronnie Moran (1991) và Roy Evans (1994-98) lưu giữ hạt giống của họ trong một cuốn sổ ghi lại cảm xúc của Shankly mỗi ngày.

Cánh tay phải của Bill và là người thừa kế trực tiếp trên băng ghế chỉ đạo trong 9 năm tiếp theo, Paisley, đã nâng cao những kỷ lục: 3 Cúp C1, 6 danh hiệu VĐQG, 1 Cúp UEFA, 1 Siêu cúp châu Âu và 3 Cúp Liên đoàn. Joe Fagan mang về chức vô địch châu Âu lần thứ 4, ngoài một chức vô địch Anh và một League Cup, rồi quyết định giải nghệ sau trận chung kết bi thảm ở Heysel (Bỉ, 1985).

Trước đó, ông đã đưa ra sự thay thế cho một trong những huyền thoại của CLB, Kenny Dalglish, được ký hợp đồng bởi Paisley vào năm 1977 và đi từ vai trò cầu thủ đến HLV (1985-1991) với 3 lần chiến thắng giải VĐQG, hai FA Cup trong giai đoạn CLB bị trừng phạt, không thể thi đấu ở châu Âu.

Thất bại duy nhất của Liverpool trong giai đoạn này, từ góc độ kỹ thuật, là việc lựa chọn Graeme Souness (tháng 4/1991 - 1/1994), một cầu thủ khác cùng dòng dõi của CLB, để thay thế cho Dalglish. Tuy vậy, đội bóng vẫn cho Souness gần ba năm làm việc trước khi chuyển sang Roy Evans, hạt giống cuối cùng của "Shanklysmo" (chủ nghĩa Shankly).

Ngoài ra, Evans còn trở thành người hướng dẫn cho HLV không phải người Anh đầu tiên đến Anfield trong ba tháng, Gerard Houllier, một người Pháp.

Cả hai ngồi chung ghế kỹ thuật cho đến khi họ để Houllier bay một mình (1998-2004). Là một giáo viên có thâm niên huấn luyện ở Pháp, ông luôn mơ ước được ngồi trên băng ghế huấn luyện của Liverpool cả đời và cuối cùng đã thành công. Ông vây quanh mình với những người trong nhà (Thompson, Heighway và Lee) và phải chịu đựng sự sợ hãi về cuộc sống trong trận Liverpool - Leeds (2001).

Sau khi được điều trị tại bệnh xá của SVĐ và nhập viện, Houllier được chẩn đoán là "bóc tách động mạch chủ" và phải phẫu thuật tim hở. Cuộc phẫu thuật kéo dài 11 giờ, ông hoàn toàn bình phục và quay trở lại công việc.

Klopp, theo phong cách Shankly thuần khiết nhất

Thay thế Houllier là cầu thủ người Tây Ban Nha, Rafa Benitez (2004-2010), người ngoài chức vô địch Champions League lần thứ năm (2005) trong lịch sử CLB tại Istanbul trước Milan, đã thua một trận chung kết khác ở Athens sau đó hai năm trước cùng một đối thủ.

Với 350 trận, Benitez là HLV xếp thứ năm về số trận ngồi trên băng ghế kỹ thuật sau Shankly (783), Tom Watson (742; từ 1892 đến 1915), Paisley (535) và George Patterson (366; 1928-1936).

Jurgen Klopp mang phong cách bóng đá của Shankly

Thật kỳ lạ, kể từ khi Benitez rời đi, vị trí này cảm thấy bất ổn hơn bình thường. Người thay thế, Roy Hodgson, kéo dài sáu tháng và Kenny Dalglish, người thuộc đội quản lý thể thao, được gọi đến với tư cách là một lính cứu hỏa khẩn cấp. Ông cải thiện so với người tiền nhiệm của mình và giữ được ghế khi kết thúc mùa giải, nhưng vị trí thứ 8 trong mùa giải tiếp theo (2011-12) đồng nghĩa với việc CLB đưa ra quyết định sa thải.

Người được chọn là Brendan Rodgers, khi đó 39 tuổi và với sự chứng thực về một công việc tốt tại Swansea. Ba mùa giải, ông có thời điểm đưa Liverpool tiến gần đến ngôi vô địch Premier League (2013-14), nhưng một cú trượt chân của Gerrard là đòn chí mạng phá tan mọi thứ.

Khởi đầu tệ hại khi bước vào mùa thứ 4 khiến vị HLV hiện tại của Leicester phải ra đi, mở cánh cửa cho sự xuất hiện của Jurgen Klopp vào tháng 10 năm 2015.

Nhà cầm quân người Đức đã tìm thấy chiếc giày phù hợp của mình ở Anfield và Liverpool đã tìm thấy một ngôi sao bóng đá khác được chiếu sáng trong theo phong cách Shankly thuần túy nhất.

Klopp mang về giành được vô địch châu Âu lần thứ 6, cùng với Siêu cúp châu Âu và Cúp thế giới các CLB (2019), cùng Premier League (2020) mà đội phải chờ suốt 30 năm.

Với 329 trận đấu được ghi nhận (60,18% chiến thắng), tạo nên một tập thể mạnh mẽ với thứ bóng đá đầy tính giải trí (tại thời điểm này, họ là CLB duy nhất trong 5 giải hàng đầu châu Âu bất bại ở các mặt trận trong nước lẫn quốc tế), trước khi kết thúc mùa giải, Klopp sẽ vượt qua Rafa Benitez và cuộc hành trình của ông chắc chắn còn kéo dài rất lâu.

Thiên Thanh