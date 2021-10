Những điều tuyệt vời được kết hợp giữa Mbappe và Messi làm nên chiến thắng 3-2 cho PSG trước Leipzig, lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League.

Kylian Mbappe không phải là hài lòng tất cả về bản thân cũng như PSG ở trận đón tiếp Leipzig tại Parc des Princes. Quả phạt đền hỏng ở những giây cuối trận như trêu ngươi chân sút vẫn chưa chốt tương lai ở Paris.

Messi ghi bàn cho PSG và một lần nữa không thể không cảm ơn sự giúp đỡ tuyệt vời từ Mbappe

Tuy nhiên, những gì Mbappe làm trong trận đấu, làm và kết hợp với Messi mang lại cảm giác tuyệt vời, lâng lâng cho người thưởng thức, dõi theo trận đấu.

Không ai khác, lại là Mbappe tạo nên nụ cười rạng rỡ cho Leo Messi ở Paris, sau khi đã dũng mãnh bứt tốc phá vỡ thế quân bình cho PSG từ rất sớm (phút thứ 9).

Tương tự như ở trận PSG 2-0 Man City, Mbappe kiến tạo đầy tinh tế, tìm chuẩn xác đến Messi để cựu đội trưởng Barca thực hiện công việc còn lại, gỡ hòa 2-2 sau những phút hàng thủ đội nhà gây thất vọng để thủng lưới liên tiếp 2 bàn.

Những hình ảnh đẹp giữa bộ đôi sao PSG

Không chỉ dừng ở đó, chân sút tuyển Pháp còn tiếp tục mang về quả phạt đền cho PSG, để rồi Messi ‘tặng’ lại khán giả bằng cú đá panenka nâng tỷ số lên 3-2 và cũng là kết quả cuối cùng.

Messi chưa ghi bàn cho PSG ở Ligue 1 nhưng tiếp tục nổ súng ở sân chơi lớn Champions League, và điều thú vị đằng sau đó đều có dấu ân Mbappe mà siêu tiền đạo không thể không cảm ơn ngay trên sân.

Mbappe chia sẻ sau trận với Canal+: “Mọi trận đấu ở Champions League đều khó khăn. Chúng tôi đang ở nhà và trước các CĐV và đã giành chiến thắng, đứng đầu bảng và đó là điều quan trọng.

Hơi tiếc và có phần bất công cho Mbappe khi quả phạt đền 11m cuối trận bị hỏng, đến Neymar ngồi ngoài cũng phải tiếc nuối cho đàn em

Tôi nghĩ rằng, trong trận này PSG có những khía cạnh tốt nhưng cũng còn những điều chưa được. Nhưng tôi không nghĩ chúng tôi thắng may. Vận may là do mình tự tạo ra".

Mbappe cũng cho hay khi được hỏi về tình huống ‘nhường’ Messi đá phạt đền: “Việc tôi để Messi thực hiện quả 11m là điều bình thường. Đó là về sự tôn trọng. Messi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và được chơi cùng anh ấy ở đây là một đặc ân, như tôi vẫn luôn nói.

Nếu PSG được hưởng một quả phạt đền, anh ấy sẽ là người thực hiện, chắc chắn là vậy. Còn đến khi đội được hưởng quả thứ 2, Messi đã bảo tôi 'em làm đi'. Anh ấy trao nó cho tôi và tôi bước lên…”.

Tuy đã hỏng quả 11m ấy nhưng Mbappe vẫn thật tuyệt vời, cả trong phong độ lẫn cách hỗ trợ và tạo điều kiện cho Messi tỏa sáng.

L.H