Theo một thói quen xấu gần đây, MU đánh rơi 2 điểm trước Southampton và tiếp tục chìm trong mê loạn vì phương pháp Ralf Rangnick.

MU bất lợi cuộc đua top 4

"Thật không may, một lần nữa, kết quả rất giống với một số trận đấu trước", Ralf Rangnick than vãn khi nhìn Southampton rời Old Trafford với 1 điểm.

Jadon Sancho ghi bàn sớm cho MU

"Nửa giờ đầu rất tốt, cả đội đã làm tất cả những gì mình dự định làm, đó là cách chúng tôi tạo ra và chuẩn bị cho một bàn thắng tuyệt vời. Nhưng chúng tôi đã chững lại, và trong hiệp hai, đội giảm một chút phong độ".

Giống như khi chia điểm với đội cuối bảng Burnley ở vòng trước, MU một lần nữa dẫn bàn nhưng sớm thủng lưới đầu hiệp hai. Sau đó là khoảng thời gian Quỷ đỏ tấn công, tạo ra nhiều cơ hội nhưng dứt điểm không hiệu quả.

Ở Nhà hát của những giấc mơ, Jadon Sancho, người gặp nhiều khó khăn trong thời gian qua, ghi bàn thắng mở tỷ số cho MU sau 21 phút.

Jadon Sancho giải tỏa tâm lý cho chính mình với tình huống đệm bóng cận thành, sau pha phản công nhanh rất ấn tượng và Marcus Rashford là người kiến tạo.

Người hâm mộ MU cũng hy vọng đội nhà rũ bỏ tâm lý sau quãng thời gian gây nhiều thất vọng và có thế trận bùng nổ. Tuy nhiên, sự kỳ vọng ấy không được đáp lại.

Khi hiệp hai trôi qua hơn 2 phút, hàng thủ MU bị đánh bại một cách dễ dàng. Raphael Varane như một khán giả đứng nhìn đội khách phối hợp, trước khi bóng được đưa vào lưới David de Gea.

Ronaldo và MU phung phí nhiều cơ hội

MU không phải không có cơ hội. Rất nhiều pha dứt điểm được các cầu thủ áo đỏ thực hiện, nhưng thủ môn Fraser Forster thi đấu quá xuất sắc trong khung thành đội khách.

"Chúng tôi có đủ cơ hội trong 20 phút cuối để ghi bàn, tỷ số bàn thắng kỳ vọng rõ ràng nghiêng về phía chúng tôi, nhưng cuối cùng đội lại không có được kết quả như mong muốn", Rangnick không hài lòng với tỷ số 1-1.

Mặc dù gặp các đối thủ không mạnh, nhưng những trận đấu kém đang khiến MU gặp bất lợi lớn trong cuộc đua top 4 Premier League.

Mất phương hướng với Ralf Rangnick

Ralf Rangnick xuất hiện ở thời điểm MU chạm đáy sau 3 năm thất bại với Ole Gunnar Solskjaer.

MU mất kiểm soát trong hiệp hai

Những dấu ấn trong quá khứ của Rangnick - người đi tiên phong với thứ bóng đá hiện đại gegenpressing, có ảnh hưởng lớn đến những Thomas Tuchel hay Jurgen Klopp - tạo sự háo hức cho CĐV MU.

Ngay khi xuất hiện ở Old Trafford, chiến lược gia người Đức thay đổi hầu như mọi thứ. Một lối chơi mới, phương pháp tập luyện và làm việc mới được triển khai.

MU đá không đẹp, nhưng giành 6 điểm tuyệt đối sau 2 lượt trận đầu tiên ở Premier League càng làm tăng kỳ vọng với nhà cầm quân 63 tuổi này.

Có điều, những kết quả tích cực nhanh chóng được thay thế bằng nỗi thất vọng và sự bất ổn.

MU chìm trong cơ mê với Ralf Rangnick

Rangnick phải từ bỏ sơ đồ 4-2-2-2 mà ông yêu thích để trở lại bộ khung 4-2-3-1 quen thuộc dưới thời Solskjaer.

Những trận đấu thất vọng lặp lại với tỷ lệ đều đặn. Tâm lý không tốt khiến MU luôn rơi điểm trong hiệp hai sau khi là đội mở tỷ số, để rồi Quỷ đỏ bị loại khỏi FA Cup và thất thế trên hành trình tìm vé Champions League mùa sau.

Điều này dẫn đến sự mất niềm tin nơi các cầu thủ. Sự chống đối Rangnick cũng tăng lên, khi ông không tạo được tác động về tâm lý và phương pháp làm việc bị xem là lỗi thời.

MU đang chìm trong mê loạn với Rangnick. Người hâm mộ đang lo lắng khó khăn tiếp tục khi CLB trở lại Champions League.

