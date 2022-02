Chung kết Champions League 2022 được dự đoán sẽ lại ‘toàn Anh’, nhưng Chelsea sớm thành cựu vương, còn MU và PSG bị loại ở tứ kết.

Siêu máy tính của Bettingexpert đưa ra dự đoán về nhà vô địch Champions League mùa này sau lượt đi vòng 16 đội, và đó sẽ lại là trận chiến ngôi vương của các đại diện Premier League.

MU của Ronaldo và Messi cùng PSG đều được dự đoán sẽ dừng chân ở tứ kết Cúp C1 mùa này

Liverpool, Man City và PSG có được những lợi thế khác nhau cho trận tái đấu sau khi giành chiến thắng ở lượt đi trước Inter Mian (2-0), Sporting (5-0) và Real Madrid (1-0).

Chưa kể, đương kim giữ cúp Chelsea cũng thắng dễ Lille 2-0, trong lúc các cặp đấu Salzburg vs Bayern, Villarreal vs Juventus, Atletico vs MU, Benfica vs Ajax ở thế cân bằng với những kết quả hòa.

Và theo siêu máy tính thì Man City sẽ được “đền bù” mùa này bằng danh hiệu Champions League đầu tiên sau thất bại Chelsea 0-1 mùa trước.

Man City được dự đoán sẽ ẵm danh hiệu Champions League lần đầu tiên, còn Chelsea thành cựu vương ở vòng bán kết

Đối thủ của đội Pep Guardiola sẽ là… Liverpool nhưng phần thắng sẽ thuộc về đội bóng áo xanh!

Trong khi đó, Chelsea được dự đoán sẽ thành cựu vương ở bán kết cùng với Bayern Munich.

Còn MU của Ronaldo với PSG cùng Messi thì… rủ nhau thua ở tứ kết. Đối với 2 đại diện La Liga, ông kẹ Real Madrid và Atletico được siêu máy tính cược bị loại ngay trận lượt về vòng 1/8 tới đây.

Người phát ngôn của Bettingexpert cho biết: “Sự chờ đợi rất lâu của Pep Guardiola cho thành công Champions League lần nữa sắp kết thúc theo siêu máy tính của chúng tôi”.

Trận lượt về vòng 1/8 Cúp C1 diễn ra vào các ngày 8, 9, 15 và 16/3.

L.H

