Hệ thống phòng ngự lỏng lẻo của MU sẽ phải đối mặt với thử thách lớn trong trận derby nước Anh với Liverpool: Mohamed Salah.

Giá trị của Salah

"Tôi đã được ban phước với những cầu thủ xuất sắc trong thời gian làm việc", Jurgen Klopp dành lời khen cho các cầu thủ Liverpool và không quên nhấn mạnh về Mohamed Salah, "với tôi, cậu ấy là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới tại thời điểm này".

Không ai nghiên cứu Salah chăm chú hàng ngày hoặc đã quản lý anh trong nhiều trận đấu như Klopp.

Salah đang có phong độ ấn tượng

Mặc dù vậy, Klopp cũng không hết kinh ngạc trước những khoảnh khắc mà tiền đạo người Ai Cập có thể tạo ra. Man City cũng cảm thấy sự kinh ngạc gần đây. Cuối tuần trước là Watford với tân HLV Claudio Ranieri, và mới nhất đến lượt Atletico - nhà đương kim vô địch Tây Ban Nha.

Salah, với những vũ điệu mê hoặc, trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử 129 năm của Liverpool ghi bàn trong 9 trận liên tiếp - tính trên mọi đấu trường.

Cú đúp vào lưới Atletico hồi giữa tuần nâng thành tích của anh lên 12 bàn trong mùa giải 2022-11, sau 11 trận. Chỉ Robert Lewandowski (16 bàn, 12 trận) và Erling Haaland (13 bàn, 10 trận) có hiệu suất cao hơn.

"Mo, cũng giống như Cristiano Ronaldo, cực kỳ chuyên nghiệp", Klopp khen ngợi. Quả thực, yếu tố chuyên nghiệp đang giúp cho cầu thủ 29 tuổi này bùng nổ ngoạn mục cùng Liverpool.

Với cái chân trái ma thuật, chân phải cũng có khả năng xử lý cực tốt, kết hợp với tốc độ xuất sắc, Salah trở thành nỗi ám ảnh với các hàng phòng ngự.

Man City, với chỉ 1 bàn thua từ khi mở màn Premier League, sụp đổ hoàn toàn trước Salah. Anh trực tiếp ghi một tuyệt phẩm và kiến tạo bàn còn lại trong trận hòa 2-2.

Với 4 pha kiến tạo quyết định, trong số các cầu thủ ghi được từ 6 bàn trở lên, Karim Benzema (8) là người duy nhất có thành tích tốt hơn Salah.

Thử thách với MU

Salah đã tham gia vào 44,44% số bàn thắng của Liverpool từ đầu mùa. Nhưng điều đó không có nghĩa là The Kop phụ thuộc vào anh, ít nhất là cho đến thời điểm này.

Có 5 cầu thủ khác của Liverpool đã ghi từ 2 bàn trở lên, trong số 10 gương mặt có ít nhất một pha lập công. Ngoài ra, không tính Salah, Klopp còn 6 học trò có được từ 2 đường kiến tạo thành bàn.

Sự cân bằng về mặt lối chơi mà Liverpool triển khai giúp Salah có được không gian để bùng nổ.

Chuỗi phong độ mà Salah thể hiện là một thách thức lớn cho hàng phòng ngự MU, vốn đang thi đấu bất ổn.

MU không thể giữ sạch lưới trong 9 trận đấu gần nhất. Tổng cộng là 14 bàn thua. Đội bóng của Ole Gunnar Solskjaer bộc lộ quá nhiều vấn đề trong hệ thống, chứ không chỉ riêng về mặt phòng ngự.

Các cầu thủ MU thực tế đã hiểu rõ về mức độ nguy hiểm từ Salah. Hiểu rõ, nhưng có thể ngăn anh ghi bàn hay không lại là một câu chuyện khác.

Salah ghi 3 bàn trong 2 lần gần nhất đến Old Trafford

Trong hai trận gần nhất đến sân Old Trafford, Salah ghi đến 3 bàn thắng, chiếm một nửa tổng số bàn của Liverpool.

Tối Chủ nhật, nếu tiếp tục xé lưới MU, Salah sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Liverpool ghi bàn 3 trận liên tiếp trên sân Old Trafford. Đây là điều đặc biệt trong trận derby nước Anh, với những yếu tố vượt qua phạm vi bóng đá.

Salah luôn được so sánh với Cristiano Ronaldo và Lionel Messi, ở một mức độ thấp hơn. Trước trận đấu cuối tuần này, sự so sánh này một lần nữa xuất hiện, đến mức Klopp không hài lòng, "tại sao chúng ta lại so sánh Mo với CR7. Họ rõ ràng đều là những cầu thủ đẳng cấp".

Trên khía cạnh so sánh, cuộc đối đầu trực tiếp với Ronaldo sẽ tạo thêm động lực cho Salah trong việc uy hiệp khung thành của David de Gea.

Liverpool ghi trung bình 3,57 bàn trong mỗi trận sân khách mùa này. Salah chính là ngòi nổ. 90 phút sắp tới là thách thức không hề dễ chịu đối với MU.

