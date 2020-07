Để chúc mừng chiến thắng của Liverpool FC tại giải Ngoại hạng Anh mùa giải 2019-2020, Carlsberg đem đến trải nghiệm mang đậm tinh thần đỏ, giúp người hâm mộ Việt Nam được cảm nhận, cổ vũ, ăn mừng và “lên đồ” như chính nhà vô địch đích thực.

Từ khát vọng đem đến trọn vẹn “cảm xúc nhà vô địch" cho người hâm mộ

Không phải ngẫu nhiên mà bóng đá được coi là môn thể thao vua. Sự kịch tính trong từng đường chuyền, cú sút, từng pha “bay người cứu bóng” đã tạo nên những màn trình diễn mãn nhãn trên sân cỏ, đốt cháy trái tim của hàng triệu người hâm mộ.

Với những nhà vô địch nói riêng và toàn thể người hâm mộ nói chung, khi tiếng còi chung cuộc vang lên, khi ngôi vương được ấn định, tất cả những cảm xúc ấy còn được đẩy lên cao hơn nữa, vỡ oà trong một khoảnh khắc ngây ngất. Giây phút nâng cao chiếc cúp vô địch vì thế vẫn luôn là đích đến cuối cùng mà bất cứ đội bóng và người hâm mộ nào cũng khao khát được trải qua.

Giây phút trở thành nhà vô địch là khoảnh khắc thăng hoa không thể nào quên đối với các tuyển thủ và toàn thể người hâm mộ (Nguồn: Internet)

Với khát vọng đem đến trải nghiệm bia ngày một tốt hơn, Carlsberg thấu hiểu điều đó và luôn muốn mang lại cảm xúc đỉnh cao ấy cho người yêu bia. Chính vì vậy, trước chiến thắng lịch sử của Liverpool FC tại giải Ngoại hạng Anh 2020, chiến dịch “Feel like a champion” đã chính thức được Carlsberg triển khai vào mùa hè 2020 - mang đến bữa tiệc ăn mừng sôi động và những phần quà đậm chất “Lữ đoàn đỏ”, giúp người hâm mộ thực sự cảm nhận được niềm vui trọn vẹn của những nhà vô địch.

Tới những giây phút cháy hết mình cùng Carlsberg và Liverpool FC

Trên các nền tảng trực tuyến, Carlsberg sẽ tạo nên một không gian mang đậm khí thế “mừng tân vương” với các hoạt động tương tác dành riêng cho người hâm mộ như dự đoán tỉ số của những trận đấu đầy cảm xúc còn lại của giải đấu trước khi Lữ đoàn đỏ chính thức bước lên bục vinh quang. Các “fan” hâm mộ khi tham gia sẽ có cơ hội nhận được những phần quà đặc biệt, với quả bóng Liverpool FC chính hãng, áo thun cao cấp đậm chất “tinh thần đỏ”, cùng bia Carlsberg để phút giây theo dõi những trận cầu đỉnh cao thêm phần sảng khoái.

Chiến dịch “Feel like champion” của Carlsberg cùng người hâm mộ Liverpool FC tưng bừng ăn mừng chiếc cúp Ngoại hạng Anh lịch sử

Không chỉ thổi bùng không khí ăn mừng trên các trang mạng xã hội, Carlsberg còn đem đến cơ hội tận hưởng cảm xúc vô địch đích thực cho người hâm mộ khi được cháy hết mình tại các sự kiện mừng tân vương được tổ chức đồng loạt vào tối ngày 26/7 tại New York sport bar, cụm 3 bar Tạ Hiện - Cha Cha Cha bar, Aoki bar, Tom’s bar (Hà Nội) và Dirty Fingers (Đã Nẵng). Tại đây, thử thách “The loudest cheer” - thi tài cổ vũ, hứa hẹn sẽ là màn đồng thanh vỡ oà cảm xúc cho bất cứ ai có mặt. Không chỉ vậy, hàng trăm lon bia Carlsberg, áo polo và quả bóng có in hình Liverpool FC còn sẵn sàng để trao tặng cho những người tham dự may mắn với phần bốc thăm trúng thưởng, câu đố giữa giờ hay dành cho những đội chơi xuất sắc nhất trong “giải đấu bi lắc” được tổ chức ngay tại bữa tiệc.

Khát vọng đem đến trải nghiệm ngày một tốt hơn cho người yêu bia là kim chỉ nam cho từng hoạt động của Carlsberg

Đặc biệt, cứ mỗi bàn thắng của Liverpool, chương trình “Goals, unlocked” lại được “kích hoạt” một mức ưu đãi mới cho người thưởng thức bia Carlsberg. Nếu bàn đầu tiên mang đến mức ưu đãi là 5%, bàn thứ hai con số đó là 10%, bàn thứ ba là 15% thì từ bàn thứ tư trở đi, mức ưu đãi sẽ là 20%.

Các phần quà giúp đem đến "cảm nhận nhà vô địch" chân thực nhất cho người hâm mộ khi được khoác lên chiếc áo hay sở hữu quả bóng của nhà vô địch thực thụ và hơn hết, cùng hoà mình với những “fan” hâm mộ chân chính trên thế giới ăn mừng khoảnh khắc lịch sử khi “Lữ đoàn đỏ” lên ngôi vô địch Premier League 2020.

Trong suốt hơn 170 năm hình thành và phát triển, Carlsberg luôn không ngừng nỗ lực mang đến trải nghiệm ngày một tốt hơn cho hàng triệu người yêu bia khắp thế giới. Một trong những dấu son trên hành trình đó là mối quan hệ hợp tác bền chặt gần 30 năm qua của Carlsberg với đội bóng Liverpool FC. Sự cộng hưởng giữa bia và bóng đá này đã đem đến những trải nghiệm cảm xúc đỉnh cao cho người hâm mộ. Năm nay, trước chiến thắng lịch sử tại giải Ngoại hạng Anh của Liverpool FC, Carlsberg đã triển khai chiến dịch "Feel like a Champion", giúp người hâm mộ tại Việt Nam có cơ hội cảm nhận, cổ vũ và ăn mừng chiến thắng như những nhà vô địch đích thực. Tìm hiểu thêm về chiến dịch "Feel like a Champion" của Carlsberg, vui lòng truy cập tại https://www.facebook.com/CarlsbergVietnam/

Thanh Loan