Người hâm mộ tại Việt Nam có thể theo dõi miễn phí toàn bộ các trận đấu của một trong những giải bóng đá hấp dẫn nhất thế giới - COPA America 2021 trên truyền hình cũng như mạng xã hội một cách dễ dàng.

Mới đây (ngày 10/6), Next Media công bố sở hữu quyền truyền dẫn và khai thác, phát sóng nguyên vẹn trận đấu, các video trên cơ sở trực tiếp, phát chậm và phát lại giải đấu COPA America 2021 trong lãnh thổ Việt Nam. Theo đó, Next Media có toàn quyền cấp phép lại cho các đơn vị khác trong lãnh thổ Việt Nam.

Sau khi làm việc và đạt được thỏa thuận với các đối tác phát sóng, Next Media sẽ mang trọn vẹn và miễn phí giải đấu COPA America 2021 đến khán giả cả nước.

Qua đó, hai đơn vị chính là Tổng Công ty Truyền hình Cab Việt Nam (VTVCab) và Đài Truyền hình TP.HCM (HTV) sẽ truyền hình trực tiếp 28 trận đấu thuộc khuôn khổ giải đấu COPA America 2021 tại Việt Nam. Đồng thời hai đơn vị này cũng sản xuất các chương trình bình luận, phóng sự, bản tin… đồng hành cùng giải đấu hấp dẫn nhất Nam Mỹ.

Các kênh phát sóng dự kiến: VTVCab 6 - On Sports, VTVCab 16 - Bóng đá TV, VTVCab 3 - Thể Thao TV, VTVCab 18 - Thể thao tin tức HD, HTV7, HTV9 và HTV Thể Thao.

Bên cạnh đó, khán giả có thể theo dõi trọn vẹn giải đấu trên hệ thống mạng xã hội của Next Media và App Next Sports.

COPA America 2021 sẽ diễn ra từ 14/6 - 11/7/2021 với 28 trận đấu. Năm nay, đương kim vô địch và cũng là nước chủ nhà Brazil sẽ vấp phải sự cạnh tranh khốc liệt từ các “ông lớn” khác từ Nam Mỹ như: Argentina, Uruguay hay Chile. Người hâm mộ sẽ được chiêu đãi “bữa tiệc” bóng đá thịnh soạn từ những “bếp trưởng” hàng đầu thế giới như Lionel Messi, Neymar Jr hay Luis Suárez...

Ngoài ra, khán giả vẫn có thể tiếp tục theo dõi hành trình ghi dấu lịch sử tiến vào vòng loại cuối cùng của World Cup 2022 của Đội tuyển Việt Nam, với trận đấu cuối cùng gặp chủ nhà UAE vào ngày 15/6 trên kênh VTV6 cũng như các hạ tầng khác của Next Media (Next Sports). Chiến thắng 2-1 trước Malaysia của Đội tuyển Việt Nam đã đánh dấu kỷ lục mới, vượt qua hàng trăm kênh phát lậu thì kênh Youtube Next Sports đã đạt gần 2,4 triệu lượt xem cùng thời điểm và gần 11 triệu lượt theo dõi trận đấu.

Mùa hè này, người hâm mộ có thể theo dõi trọn vẹn Vòng loại World Cup 2022, UEFA EURO 2020 và COPA America 2021 cùng Next Sports.

Minh Ngọc