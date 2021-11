Mới đây, Công ty CP Giải pháp truyền hình Thế hệ mới (Next Media) đã đạt được thoả thuận với Đài truyền hình Việt Nam (VTV) về phát sóng toàn bộ các trận đấu của giải trên 2 kênh VTV5 và VTV6.

Next Media là đơn vị sở hữu độc quyền bản quyền truyền thông giải bóng đá AFF Suzuki Cup 2020 tại 4 quốc gia: Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar.

Theo công bố trước đó của Next Media, gói bản quyền mà Next Media mua từ đơn vị nắm bản quyền toàn cầu - Sports FIVE bao gồm hình thức miễn phí và trả tiền trên các hạ tầng như: mặt đất, cáp, vệ tinh, Internet, IPTV, di động, phát thanh và trình chiếu công cộng. Next Media toàn quyền phân phối lại cho các đối tác tại 4 thị trường là: Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar.

Ở Việt Nam, Next Media đã đạt được thoả thuận hợp tác với Đài truyền hình Việt Nam (VTV) để phát sóng toàn bộ giải bóng đá AFF Suzuki Cup 2020 trên 2 kênh VTV5 và VTV6.

Đại diện Next Media cho biết: “Các đài truyền hình địa phương có nhu cầu tiếp phát sóng giải đấu trên các hạ tầng truyền hình cáp số, cáp tương tự, vệ tinh và mặt đất; và các đơn vị báo chí mong muốn sử dụng dữ liệu giải đấu có thể liên hệ với Next Media để được cấp phép. Đối với việc tiếp phát sóng giải đấu trên OTT, IPTV, Next Media đã chuyển giao cho Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam (VTVCab) độc quyền phân phối. Với mong muốn phục vụ khán giả hâm mộ khắp cả nước theo dõi truyền hình trực tiếp và cổ vũ đội tuyển Việt Nam thi đấu, Next Media sẽ nỗ lực phân phối giải đấu trên nhiều nền tảng phát sóng đa dạng”.

Do dịch bệnh Covid-19, AFF Suzuki Cup 2020 đã phải lùi lại đến ngày 5/12/2021. Đây sẽ giải đấu quan trọng cuối cùng của thầy trò HLV Park Hang Seo trong năm. Đội tuyển Việt Nam hướng đến bảo vệ ngôi vô địch trên đất Singapore trước những đối thủ tầm cỡ tại khu vực như: Thái Lan, Malaysia, Indonesia…

Lá phiếu bốc thăm AFF Suzuki Cup 2020 đã đưa đội tuyển Việt Nam vào bảng B, cùng các đối thủ: Malaysia, Indonesia, Campuchia và Lào. Trong khi đó, bảng A gồm các đội tuyển: Thái Lan, Myanmar, Philippines, Singapore và Timor-Leste. Thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch bằng trận đấu với Lào vào ngày 6/12/2021.

Minh Ngọc