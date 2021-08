Caeleb Dressel - kình ngư xuất sắc nhất ở môn Bơi và có thể là Olympic 2020 khi giành tổng cộng 5 HCV, trong đó có 3 HCV cá nhân (50m tự do, 100m tự do và 100m bướm) và 2 HCV đồng đội (tiếp sức 4x100m tự do nam và tiếp sức hỗn hợp 4x100m nam).