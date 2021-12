Premier League đối mặt với cuộc khủng hoảng, khi một loạt trận đấu vòng 17 và 18 buộc phải hoãn vì Covid-19 cùng tỷ lệ cao cầu thủ không tiêm vắc xin.

Không muốn dừng cả giải đấu

Thomas Frank, HLV của Brentford, là một trong những người kêu gọi Premier League cùng các trận League Cup giữa tuần sau nên tạm dừng để "phá vỡ chuỗi lây nhiễm" đang có tác động lớn đến bóng đá xứ sương mù.

Brentford không thi đấu với Southampton cuối tuần này do vấn đề Covid-19 lan rộng.

Trước đó, trận đấu hồi giữa tuần ở vòng 17 giữa Brentford và MU cũng bị hoãn. Lý do, Quỷ đỏ có 20 thành viên (cầu thủ và nhân viên) dương tính Covid-19, chỉ 7 cầu thủ có thể ra sân.

Hôm thứ Năm vừa qua, Tottenham và Leicester đều xin hoãn trận đọ sức giữa hai đội vì dịch bệnh lan rộng nhưng bị từ chối. Dù vậy, sau cùng cuộc chiến đã không thể diễn ra.

Trước đó, Watford thông báo một loạt trường hợp xét nghiệm dương tính trong đội ngay trước giờ bóng lăn với Burnley.

Premier League từ chối đề nghị tạm dừng toàn bộ giải đấu, nhất là khi Giáng sinh đang cận kề. Thay vào đó, chỉ hoãn các trận cụ thể trong trường hợp bất khả kháng.

Bất chấp việc hứng chịu nhiều chỉ trích, Premier League vẫn áp dụng quy trình y tế riêng của mình - vốn sử dụng vài tuần nay - để các đội không bị ảnh hưởng nhiều tiếp tục thi đấu.

Cho đến nay, đã có 5 trận thuộc vòng 18 bị hoãn, cùng 3 trận thuộc vòng 17. Mặc dù vậy, hơn 24 tiếng đồng hồ trước khi trận đầu tiên ở vòng cuối tuần này diễn ra, không ai đảm bảo được điều gì.

Liverpool, Burnley và Chelsea không loại trừ việc đóng cửa để cắt đứt đà lây nhiễm khi nội bộ xuất hiện những ca dương tính Covid-19. Nếu điều đó diễn ra, sẽ có thêm 3 trận khác bị hoãn.

Chính BTC Premier League đang khiến vấn đề thêm trầm trọng, khi đưa ra các quyết định muộn màng và các quy tắc thiếu sự rõ ràng. Cơ quan này khẳng định quyết tâm để bóng đá tiếp tục diễn ra, dù đề cập "sức khỏe và hạnh phúc của tất cả những người có liên quan vẫn là ưu tiên của chúng tôi".

Giới truyền thông và quan chức các đội bóng chỉ trích mạnh mẽ Premier League khi để xảy ra cuộc khủng hoảng hiện tại.

Tuy vậy, có một vấn đề khác mà Premier League không thể kiểm soát: nhiều cầu thủ từ chối tiêm vắc xin.

Cùng với Premier League, nhiều trận đấu hạng dưới thuộc quản lý English Football League (EFL) cũng phải hoãn trước sự bùng nổ về ca nhiễm.

Bên cạnh việc ban hành các quy tắc mới, với giao thức "đỏ" hạn chế tiếp xúc và buộc các cầu thủ tự test nhanh tại nhà, EFL cũng công bố số liệu về tiêm phòng.

Theo đó, xấp xỉ 1/4 số cầu thủ chuyên nghiệp trong hệ thống EFL chưa tiêm phòng hoặc từ chối tiêm vắc xin.

Theo EFL, tỷ lệ cầu thủ tiêm mũi hai đạt 59%. 19% cầu thủ khác tiêm được 1 mũi hoặc đồng ý sử dụng vắc xin Covid-19.

Số liệu này tạo ra nhiều tranh cãi và lo ngại. Số lượng không tiêm vắc xin được cho là đóng vai trò chính gây nên sự lây lan tốc độ cao của virus.

Ở Đức, Bayern Munich từng phạt lương Joshua Kimmich và 4 cầu thủ khác, những người từ chối vắc xin và khi phải cách ly Covid-19 gây nên thiệt hại lớn cho CLB.

Các CLB Anh chưa có phản ứng nào. Riêng Jurgen Klopp là người đầu tiên công khai kêu gọi tham gia tiêm chủng, và Liverpool của ông cũng sắp được nhận liều tăng cường.

"Chúng tôi có tỷ lệ sử dụng vắc xin rất cao và đã thực hiện trong một thời gian dài", Klopp nói. "Tôi không có vấn đề gì khi thừa nhận với bạn rằng tôi đã nhận được mũi tiêm tăng cường ngay khi tôi đủ điều kiện. Tiếp đó sẽ là trường hợp của nhiều người, nếu không muốn nói là gần như tất cả trong CLB của chúng tôi những ngày tới...

Bỏ qua những người giả vờ hiểu biết. Bỏ qua những lời nói dối và thông tin sai lệch. Lắng nghe những người hiểu rõ nhất. Nếu bạn làm điều đó, bạn sẽ muốn được có vắc xin".

Sử dụng vắc xin như lời kêu gọi của Klopp mới giúp kiểm soát sự lây nhiễm và các trận đấu Premier League có thể sông chung với dịch.

Đại Phong

