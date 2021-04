Cầu thủ Quang Hải sẽ tiếp tục đồng hành cùng An Phát Holdings và thương hiệu nhựa kiến trúc công nghệ cao AnPro trong việc lan tỏa, khơi nguồn kiến tạo không gian sống xanh và quảng bá sản phẩm sàn, tấm ốp “Made in Vietnam” thân thiện môi trường.

AnPro là nhãn hiệu nhựa kiến trúc công nghệ cao của An Phát Holdings tiên phong mang đến giải pháp hoàn thiện nội thất với các sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế về an toàn cho sức khỏe và thân thiện với môi trường: sàn AnPro, tấm ốp nội thất, tranh 3D, trần và phào chỉ trang trí.

Chia sẻ về việc hợp tác, cầu thủ Quang Hải cho biết: “Hải đã trực tiếp trải nghiệm sản phẩm AnPro và nhận thấy những ưu điểm vượt trội của sản phẩm so với các vật liệu hoàn thiện nội thất khác. Đặc biệt, sàn AnPro có khả năng chống nước, chống ẩm mốc, chống xước và thân thiện môi trường. Trước đó, mình cũng hợp tác với nhãn AnEco của tập đoàn, đây đều là những sản phẩm “Made in Vietnam” chất lượng cao và an toàn cho sức khỏe.

Điều Hải cảm thấy tự hào nhất khi hợp tác với An Phát Holdings là việc tập đoàn luôn phát triển sản phẩm quan tâm đến con người và môi trường, luôn đặt yếu tố phát triển bền vững là mục tiêu phát triển lâu dài”.

Chia sẻ về việc hợp tác lần này, ông Đinh Xuân Cường - Phó Chủ tịch, Tổng Giám đốc Tập đoàn An Phát Holdings cho biết: “Cầu thủ Nguyễn Quang Hải có phong cách trẻ trung, năng động, luôn khao khát kiến tạo, phù hợp với tiêu chí của AnPro.

Vì thế khi bắt tay với Quang Hải, chúng tôi muốn truyền đi thông điệp khơi nguồn kiến tạo không gian sống tràn cảm hứng và hành động để giảm thiểu những tác động tiêu cực từ việc xây dựng, phát triển hạ tầng, hướng đến cuộc sống an toàn, thân thiện môi trường”.

Thương hiệu AnPro chuyên về các sản phẩm nhựa kiến trúc công nghệ cao, được nghiên cứu và phát triển nhằm thay thế cho các vật liệu nội thất truyền thống như đá, gỗ, giấy dán tường, thạch cao… Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền nhập khẩu hiện đại và sử dụng công nghệ ép đùn tiên tiến hàng đầu thế giới.

Việc AnPro hợp tác cùng Quang Hải thực hiện các hoạt động quảng bá thương hiệu, sản phẩm lần này là một trong những chiến lược truyền thông nâng cao nhận thức và kêu gọi hành động giảm thiểu sử dụng các vật liệu chứa các chất hóa học độc hại, những vật liệu xây dựng gây ra hiện tượng ô nhiễm không khí, hiệu ứng nhà kính, đảo nhiệt đô thị… Từ đó góp phần thúc đẩy sử dụng “vật liệu xanh”, hướng đến phát triển “công trình xanh” và xa hơn là “đô thị xanh”.

Theo đại diện An Phát Holdings, AnPro đã đạt một trong các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe nhất là FloorScore - chứng nhận về chất lượng không khí trong nhà (IAQ). Để đạt được tiêu chuẩn này, AnPro đã trải qua quy trình kiểm duyệt khắt khe về công thức của sản phẩm và hệ thống kiểm soát cơ sở sản xuất, kiểm toán tại chỗ và kiểm tra khí thải sản phẩm. Tiêu chuẩn FloorScore đặc biệt được áp dụng tại thị trường Hoa Kỳ .

Theo tiêu chuẩn châu Âu, AnPro cũng đã đạt chứng nhận CE Marking về khả năng chống cháy, kháng trơn trượt, phát thải Formaldehyde và cách nhiệt.

Sàn AnPro sử dụng trong không gian gia đình

Ngoài ra, AnPro đã chinh phục hàng loạt tiêu chuẩn toàn cầu như tiêu chuẩn SGS: Critical Radiant Flux ASTM E648 về khả năng hạn chế cháy lan, Static Coefficient ASTM D2047-17 về khả năng kháng trơn trượt, Wear Layer Thickness ASTM F410-8 về khả năng kháng mài mòn.

Sản phẩm sàn của AnPro cũng sử dụng hèm khóa Uniclic (Tập đoàn Unilin, Bỉ) giúp dễ dàng lắp đặt, tiết kiệm thời gian so với việc thi công các sản phẩm truyền thống.

Hiện AnPro đã chinh phục được những thị trường khó tính như Hoa Kỳ, Canada, Australia, Pháp, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, các nước châu Phi và được ưa chuộng tại thị trường trong nước.

Thu Loan