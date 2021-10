Tiger Woods tái xuất trước công chúng khi đang hồi phục sau tai nạn giao thông bị gãy chân, hướng đến sự trở lại trên sân golf.

Nhà vô địch của 82 sự kiện PGA Tour, với 15 danh hiệu lớn, đã rời khỏi đôi nạng. Một tấm lưới nén bao phủ chân phải của anh, đã bị phá hủy trong một vụ tai nạn giao thông vào ngày 23 tháng Hai.

Mặc quần áo thể thao. Đi bộ nhẹ nhàng. Đôi khi, anh dựa vào một gậy golf khi xem cậu con trai 12 tuổi Charlie tập luyện. Tiger Woods đã trở lại, để được nhìn thấy. Đó là vào cuối tuần trước, tại một giải đấu cấp cơ sở ở Florida.

Lần cuối cùng Tiger Woods thi đấu là giải dành cho gia đình, với cậu con trai Charlie

Hình ảnh của anh một lần nữa trong một sân đấu, ngay cả khi nó không được thi đấu hoặc tập luyện, đã gợi lại câu hỏi lớn: liệu huyền thoại có trở lại thi đấu? Không ai biết, có lẽ thậm chí ngay cả chính anh.

Cùng với con trai của mình Charlie, Tiger Woods lần cuối cùng được tranh tài ở một sự kiện. Một giải đấu dành cho gia đình (PNC Championship), vào tháng 12 năm ngoái, mà đối với người thắng giải là "một kỷ niệm suốt đời".

Hai tháng sau, bên ngoài Los Angeles, "Siêu Hổ" mất lái trên đoạn dốc đường cao tốc. Anh đang lái xe với tốc độ 140 km/h. Giới hạn là 72. Chiếc xe đã bị lộn nhào. Tiger được cứu sống nhưng chân phải bị nứt: gãy xương chày, xương mác, cũng như bị thương nặng ở xương bàn chân và mắt cá chân.

Sự nghiệp của một trong những vận động viên vĩ đại trong lịch sử lại quay cuồng một lần nữa, ở tuổi 45 và với tiền sử bệnh tật đằng sau có thể khiến bất kỳ ai phải bỏ cuộc: 5 lần phẫu thuật lưng, 5 lần phẫu thuật đầu gối.

"Đây là điều đau đớn nhất mà tôi từng phải gánh chịu. Mục tiêu số một của tôi là đi bộ. Đi từng bước", Woods thú nhận trong mùa hè, khi anh dựa vào hai chiếc nạng. Anh đã trở lại từ bóng tối với chiến thắng đáng kinh ngạc tại Augusta Masters 2019, một chiến thắng giờ đây càng trở nên vĩ đại hơn vì đó có thể là chương tuyệt vời cuối cùng trong sự nghiệp độc nhất vô nhị.

Phía trước ngày hôm nay là một kỳ tích, nối dài sự nghiệp vừa tròn 25 năm ra mắt chuyên nghiệp của anh (29/8/1996).

Câu hỏi về sự trở lại

Nếu Woods xoay sở để thi đấu một lần nữa, đối với anh có hai sự kiện vốn vào năm 2022. Vào tháng Tư, Augusta Masters, khu vườn yêu thích của anh, nơi anh có thể có cơ hội thách đấu với những tay golf giỏi nhất thế giới, mạnh mẽ và chuẩn bị tốt hơn bao giờ hết, những bậc thầy về đánh golf.

Vào tháng Bảy, phiên bản thứ 150 của The Open Championship tại The Old Course, St Andrews - sự kiện được gọi là "Home of Golf". "Hy vọng rằng Woods có thể có một cuộc tranh tài mà anh ấy mơ ước, nơi mà tất cả chúng ta đều mơ ước, băng qua cây cầu 18 St Andrews và nói lời tạm biệt theo cách tuyệt vời nhất", Jon Rahm - golfer số 1 thế giới, nói gần đây.

"Tôi rất muốn nhìn thấy anh ấy chiến thắng một lần nữa, nhưng thực tế, tôi chỉ hy vọng Woods có một cuộc sống khỏe mạnh với tư cách là cha mẹ. Anh ấy đã cống hiến rất nhiều cho môn thể thao này mà mỗi ngày chúng ta sẽ nhớ đến Tiger Woods. Anh ấy là lý do tại sao ở tuổi tôi, 26 tuổi, gia đình đã ổn định, và con cái của tôi sẽ không phải lo nghĩ gì về tài chính".

Trở lại hay rút lui, chính Woods cũng không biết chắc

Bất chấp những lời chúc tốt đẹp của giới chơi golf, những nghi ngờ vẫn còn rất nhiều. Thêm vào khó khăn trong việc phục hồi chức năng là các vấn đề cũ của anh với thuốc giảm đau.

Trong quá khứ, việc sử dụng thuốc thường xuyên đã tạo ra sự phụ thuộc vào anh Woods để giảm bớt chứng chuột rút ở lưng khiến anh khó có thể cử động bình thường.

Một người tham dự một trong những bữa tối của nhà vô địch Augusta Masters kể lại rằng Tiger đã bước xuống cầu thang "như thể một ông già" do vấn đề thể lực của anh. Năm 2017, anh bị bắt tại Florida lúc 3 giờ sáng vì lái xe dưới ảnh hưởng của những loại thuốc này. Trong quá trình phân tích, người ta tìm thấy sự kết hợp hoang dã của các sản phẩm khác nhau để chống chọi với những cơn đau.

Đối với một golfer thuận tay phải như Tiger, chân phải là ít quan trọng hơn, vì chân trái chịu nhiều áp lực nhất trong chuyển động bùng nổ của cú swing. Với lợi thế nhỏ nhoi đó, và sau khi bước đi mà không cần giúp đỡ của những chiếc nạng, huyền thoại phải đối mặt với câu hỏi lớn: quay trở lại hay rút lui.

Sau nhiều lần hồi sinh, Tiger Woods giờ đây bước vào một cuộc chiến mà ít người tin rằng anh có thể thắng.

Thiên Thanh

