Mười tháng sau vụ tai nạn nghiêm trọng, Tiger Woods trở lại với những trận golf nghiệp dư để bắt đầu giấc mơ hồi sinh một lần nữa.

Giáo phái và điều răn của Tiger Woods

Chỉ vài tháng trước chiến thắng lớn đầu tiên của Tiger Woods trên sân Augusta danh giá, giải The Masters 1997, một nhà truyền thông gây tranh cãi người Mỹ, John Ziegler, đã thành lập "The First Church of Tiger Woods", tuyên bố mình là mục sư đứng đầu giáo phái.

Trong một thời gian ngắn, tổ chức thu hút được hàng triệu tín đồ và Ziegler đã xuất bản 10 điều răn của Tiger Woods.

Điều thứ ba trong 10 điều răn ghi: "Bạn sẽ không bao giờ nghi ngờ khả năng hồi phục của Woods".

Tiger Woods trở lại ở PNC Championship

Ba tuần trước, thế giới được chứng kiến ​​tay golf người California tái xuất sau gần 10 tháng điều trị chấn thương bởi vụ tai nạn nghiêm trọng ngày 23/2/2021 tại Los Angeles, khiến chân phải của anh bị hủy hoại.

Woods trở lại sân golf cùng với con trai Charlie trong giải đấu PNC Championship truyền thống mỗi dịp cuối năm ở Orlando, Florida - giải đấu quy tụ các cặp cha con từng giành major hoặc The Players Championship.

Trước khi cuộc thi diễn ra, Woods nhấn mạnh rằng đây không phải là "một cuộc trở lại bình thường". Bởi vì anh chỉ tham gia vào một sự kiện mang tính giao hữu.

Tiger, vừa bước sang tuổi 46 vào ngày 30/12, khẳng định rằng anh vẫn còn lâu mới quay trở lại các giải đấu có tính cạnh trao canh. Nhưng chủ nhân của 15 major luôn làm việc chăm chỉ cho ngày tái xuất chuyên nghiệp.

"Tôi vẫn còn một chặng đường dài để hồi phục", anh nói khi tập luyện cho PNC Championship. Siêu Hổ đã qua lịch thi đấu tương lai của hệ thống PGA Tour và có thể anh sẽ thi chọn lọc, tham dự ít giải đấu hơn.

Trải nghiệm thần bí của Ziegler không kết thúc tốt đẹp. Tháng 12/2009, sau những vụ bê bối và sự không chung thủy của Woods, giáo phái của những người hâm mộ Tiger giải thể.

Những vấn đề cá nhân của Woods khiến anh từ hình ảnh một vị đấng cứu thế bị những người trung thành quay lưng, đặc biệt là Ziegler - người đã tự nhận mình là "sự mở rộng của Woods bên ngoài sân golf".

Bất chấp sự thất vọng, Ziegler thực sự là một người có tầm nhìn xa; không chỉ trong việc viết ra điều răn thứ ba của Woods.

Charlie được dự đoán sẽ kế tục sự nghiệp huy hoàng của người cha Tiger

Ziegler thậm chí còn tuyên bố tính liên tục trong sự nghiệp của Tiger sau khi sinh con trai đầu lòng, Charlie (thời điểm ấy, nhiều người hoài nghi Siêu Hổ có nguy cơ không thể chơi golf đỉnh cao khi ông có dấu hiệu sụp đổ sau rắc rối đời tư).

Không những vậy, Ziegler nhận định Charlie "vào khoảng năm 2030 sẽ trở thành đấng cứu thế mới". Ông thậm chí còn tạo ra tên miền một website về giáo phái mới với tên Charlie Woods.

Chờ một cuộc hồi sinh mới

Ở PNC Championship vừa qua, Tiger Woods tái xuất cùng Charlie, đấng cứu thế nhỏ (12 tuổi), hoàn toàn độc chiếm sự chú ý của giới truyền thông thể thao thế giới.

Nhờ sự xuất hiện của Woods, giải đấu thu hút tổng cộng 2,3 triệu khán giả xem trực tiếp qua hai ngày tranh tài với 36 hố. Con số này tăng 53% so với năm trước đó. Đài NBC cho biết, đây là kỳ PNC Championship đông khán giả truyền hình nhất kể từ năm 2000.

Mọi chuyện bắt đầu vào ngày 22/11/2021, với một đoạn video dài 3 giây được tải lên trang mạng xã hội của Woods, trong đó anh lần đầu tiên đánh bóng từ sau tai nạn kinh hoàng. Trong vài giờ, video đã lan truyền chóng mặt, vượt hơn 15 triệu lượt xem.

Sau khoảng 9 tháng im lặng và tăm tối, Tiger đã có những cuộc phỏng vấn đầu tiên của mình, bắt đầu với ấn phẩm Golf Digest ở Bắc Mỹ (đây là tạp chí mà anh có hợp đồng), tiếp đó là một cuộc họp báo vào đêm trước giải đấu mà anh tổ chức - Hero World Challenge (Viktor Hovland giành chiến thắng).

Những tin đồn và sự hồ nghi về khả năng trở lại chơi golf đỉng cao của anh được kích hoạt. Bản thân Woods cũng từng thừa nhận anh hoài nghi chính mình và không ngừng đánh bóng mỗi ngày.

Tiger Woods là việc mỗi ngày để hồi sinh

Hậu quả lớn nhất của buổi sáng khủng khiếp hồi tháng Hai năm ngoái là việc anh đi khập khiễng, đau liên tục ở chân và lưng.

Tổng cộng, Woods đã trải qua 12 ca phẫu thuật trong sự nghiệp, 6 ở đầu gối trái, 5 phần lưng và ca còn lại ở chân phải. Lần phẫu thuật gần nhất này, anh trải qua nhiều ca mỗ để điều trị xương chày và xương mác.

Sự nghiệp của Woods gắn với nhiều vấn đề y tế, kết hợp cùng những vụ bê bối, ngoại tình và ly hôn, dẫn đến chứng nghiện thuốc giảm đau và thuốc ngủ, có những lần phải rút lui để tập trung hồi phục.

Rất nhiều lần anh tái tạo bản thân, thay đổi cú đánh, điều chỉnh chúng cho phù hợp với những hạn chế về thể chất của mình. Anh sống với những cơn đau dữ dội, nhưng Tiger Woods luôn trở lại và giành chiến thắng.

The Master 2019 là một trong những chương hào hùng nhất trong lịch sử golf. Giải ấy, Woods chiến thắng số phận để đăng quang ngoạn mục.

Người hâm mộ đang chờ một kỳ tích lớn hơn nữa trong tương lai gần, sự hồi sinh của Tiger Woods.

Thiên Thanh