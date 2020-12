Solskjaer ở tình thế căng như Zidane, Ronaldo vừa lập kỷ lục ghi 750 bàn đã đặt mục tiêu cán mốc 800 là những tin bóng đá mới nhất sáng nay, 4/12.

Solskjaer có thể bay ghế nếu MU bị loại ở Champions League

Ghế của Solskjaer ở MU luôn bị đe dọa như việc MU thi đấu thiếu nhất quán

Công việc của HLV người Na Uy vẫn an toàn sau khi MU để thua PSG 1-3 tại Old Trafford, lượt trận thứ 5 Champions League. Tuy nhiên, theo On The Ball, tình hình có thể thay đổi nếu Quỷ đỏ thất bại ở 2 trận đấu tới.

Cụ thể hơn, vào cuối tuần (0h30 ngày 6/12), MU gặp West Ham do người cũ David Moyes dẫn dắt. Thầy trò Solskjaer toàn thắng sân khách từ đầu mùa ở Premier League năm nay, nhưng tại sân của West Ham, Quỷ đỏ chơi kém những mùa gần đây.

Sau đó, MU sẽ bay đến Đức để đấu trận quyết định vé vào vòng 16 Champions League với chủ nhà Leipzig. Chỉ cần hòa là đi tiếp, nhưng đội bóng Bundesliga dư quyết tâm để không cho họ toại ý.

Đây không phải là lần đầu tiên Solskjaer gặp sức ép trên ‘ghế nóng’ ở giải năm nay. Nhưng còn phải xem liệu ông có tiếp tục ‘son’ để cùng MU vượt khó 2 trận đấu phía trước.

Điều đáng chú ý, trong sức ép mà Soskjaer cũng như Zidane đang gặp phải, có 1 ngược được nhắc đến chung – đó chính là HLV Pochettino với khả năng thế chỗ.

Ronaldo chưa gì đã nhắm đến bàn thắng thứ 800

Sau khi chạm mốc 750 bàn, Ronaldo đặt mục tiêu mới: 800 bàn

Siêu sao người Bồ vừa chạm mốc 750 bàn trong sự nghiệp của mình, sau pha lập công ở chiến thắng 3-0 của Juventus trước Dynamo Kiev, vòng bảng Champions League.

Sau khi thiết lập kỷ lục mới đáng nể này, Ronaldo đã bày tỏ cảm xúc cũng như dành lời cảm ơn đến đồng đội, các HLV và gia đình,… thông qua trang cá nhân. Điều đáng chú ý, tay săn bàn sắp chạm ngưỡng 36 đặt mục tiêu chạm mốc 800 bàn thắng!

“750 bàn thắng, 750 khoảnh khắc hạnh phúc, 750 nụ cười trên gương mặt của các CĐV của chúng tôi. Cám ơn tất cả các cầu thủ, các HLV đã giúp tôi đạt được con số đáng kinh ngạc này.

Cám ơn tất cả các đối thủ đã khiến tôi làm việc mỗi ngày một chăm chỉ hơn. Và trên hết, cảm ơn gia đình tuyệt vời của tôi, luôn hiện diện trong những khoảnh khắc đẹp nhất cũng như tòi tệ nhất của tôi. Điểm dừng kế tiếp: 800 bàn thắng”.

Trong 750 bàn thắng Ronaldo ghi được có 450 bàn cho Real Madrid, 118 bàn cùng MU, 102 bàn với tuyển Bồ Đào Nha, 75 bàn ở đội bóng hiện tại Juventus và 5 bàn lúc còn chơi cho Sporting.

L.H