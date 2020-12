MU đỉnh nhất Ngoại hạng Anh, Messi đừng đến Man City, Liverpool nhắm bộ đôi Leipzig là những tin bóng đá mới nhất hôm nay, 7/12.

MU lập kỷ lục ngược dòng đỉnh nhất Premier League

Số liệu Opta cho thấy MU đỉnh nhất Ngoại hạng Anh khoản ngược dòng

Sau màn ngược dòng thắng West Ham 3-1, MU lập kỷ lục siêu đỉnh ở Ngoại hạng Anh: trở thành đội giành được nhiều điểm nhất sau khi bị đối thủ dẫn trước.

Trước đó, đội bóng của Solskjaer cũng đã giành được kết quả 3-2 khó tin trước Southampton sau khi bị chủ nhà dẫn trước đến 2 bàn ngay trong hiệp 1.

Với những kết quả thắng ngược gần đây, MU đã vượt qua Tottenham để trở thành đội kiếm được nhiều điểm nhất trong lịch sử Premier League sau khi bị đối phương dẫn bàn.

Cụ thể, MU đã giành tổng cộng 485 điểm, so với Tottenham là 483 điểm, Arsenal 356 điểm,…

Mata mong Messi đừng đến Man City

Mata hi vọng Messi đừng đến Man City

Tiền vệ kỳ cựu MU, Juan Mata thừa nhận, không mong thấy Messi ở đội bóng đối thủ cùng TP, Man City.

Mata tiết lộ, một số bạn bè liên tục nhắn tin nói rằng Leo Messi sẽ tái hợp Pep Guardiola mùa tới. Và tiền vệ Tây Ban Nha cho biết, không muốn điều này xảy ra.

“Tôi hi vọng là không. Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra, nhưng tôi hi vọng Messi không đến đó (Man City). Nếu anh ấy đến Manchester, tôi hi vọng đó là đội bóng MU của tôi, chứ không phải CLB khác”.

Messi đang ở những tháng cuối hợp đồng với Barca, được Man City và PSG theo dõi sát tình hình để có gì hành động tức khắc.

Liverpool nhắm ký cả Upamecano và Konate

Liverpool nhắm bộ đôi Dayot Upamecano và Ibrahima Konate của Leipzig

Theo tờ Bild, Liverpool đang muốn có được bộ đôi Leipzig, Dayot Upamecano và Ibrahima Konate.

Klopp đã từng bước kéo Liverpool qua giông bão chấn thương bằng việc vẫn gặt những kết quả tốt.

Và nếu nó giữ vững được cho đến hết năm 2020, nhà vô địch Ngoại hạng Anh sẽ có những bổ sung kịp thời cho đội hình để tăng tốc giai đoạn quyết định. Đây được xem là 2 cầu thủ mà Klopp vốn đã mong muốn có từ lâu.

L.H