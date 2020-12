MU ‘toang’ mục tiêu kỳ chuyển nhượng tháng 1/2021, Toni Kroos tuyên bố Messi không xứng đáng top 3 The Best là những tin bóng đá mới nhất hôm nay, 24/12.

MU ‘toang’ mục tiêu tháng 1/2021 mang tên Kieran Trippier

MU khó thực hiện thương vụ Kieran Trippier khi cầu thủ này dính án phạt nặng của FA

Hậu vệ Atletico Madrid, Kieran Trippier bị LĐBĐ Anh (FA) cấm thi đấu 10 tuần vì vi phạm luật cá cược (xảy ra từ 2019, trước thời điểm cầu thủ này chuẩn bị rời Tottenham sang thủ đô Madrid).

Đáng chú ý, theo Mirror, Kieran Trippier gần đây được loan báo là mục tiêu của MU trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2021, như một sự thay thế cho Aaron Wan-Bissaka.

Tuy nhiên, với việc dính án phạt trên, và lệnh cấm được áp dụng trên toàn thế giới thời gian tới đây, thì kế hoạch của MU mua Kieran Trippier trong tháng 1/2021 dường như là bất khả thi.

Bởi với việc phải ngồi ngoài đến 10 tuần, sau đó lại cần thời gian hòa nhập, trong bối cảnh Covid-19 không thể đảm bảo việc tập luyện thì nếu có mua Kieran Trippier về chờ… ra mắt thì cũng chuẩn bị hết mùa giải.

Điều này chỉ có thể thay đổi, nếu Kieran Trippier kháng án và rút ngắn được thời gian phạt.

Toni Kroos tuyên bố Messi không xứng đáng top 3 The Best

Toni Kroos tuyên bố Messi không xứng đáng trong top 3 The Best FIFA 2020

Diario AS cho hay, trong cuộc trò chuyện với người em trai Felix trên kênh podcast Einfach Mal Luppen, tiền vệ Toni Kroos, người đang chơi cho Real Madrid đã đề cập đến giải thưởng The Best 2020 của FIFA vừa qua.

Không có gì bất ngờ khi Lewandowski vượt qua Ronaldo, Messi trong danh sách rút gọn top 3 để giành Cầu thủ hay nhất năm 2020 của FIFA.

Toni Kroos tuyên bố: “Lewandowski hoàn toàn xứng đáng. Nhưng theo tôi, Messi không đáng có mặt trong top 3. Tôi nghĩ trong năm nay anh ta không có gì nổi bật”.

Cũng trong chương trình này, Toni Kroos từng gây tranh cãi khi chỉ trích Aubameyang ăn mừng… lố lăng.

Nghe có vẻ hiềm khích, khiêu chiến vậy nhưng trên sân cỏ, Toni Kroos vẫn cho thấy rất ổn định, một phần quan trọng của Real Madrid trong sự trỗi dậy mạnh mẽ những tuần gần đây.

L.H