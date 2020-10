Với tổng trị giá gần 12 tỷ đồng cho 2 căn penthouse đẳng cấp tại dự án Five Star Garden (Hà Nội), giải thưởng Hole in one do Tập đoàn GFS tài trợ là một trong những cú Hole in one đắt giá của làng Golf Việt năm 2020.